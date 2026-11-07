अंडर-19 एशिया कप 2026: भारत-पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारतीय फैंस में कब और कहां देख सकेंगे मैच?
IND U19 vs PAK U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत पकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें
Published : November 7, 2026 at 5:33 PM IST
Ind vs Pak U19 Asia Cup 2026: क्रिकेट फैंस एक बार फिर भारत-पाकिस्तान की पुरानी प्रतिद्वंद्विता को देखने वाले है, क्योंकि ये दोनों देश अंडर-19 एशिया कप 2026 के ग्रुप-स्टेज मैच में रविवार 8 नवंबर को मस्कट में आमने-सामने होंगे.
भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से हराकर इस मुकाबले में आ रही है, जबकि पाकिस्तान ने अपने पहले ग्रुप-स्टेज मैच में UAE को 9 विकेट से हराया था. अब, ये दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में ग्रुप A के मुकाबले में भिड़ेंगे.
भारत के लिए ईशान सूद और अर्जुन राजपूत ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. दोनों ने 3-3 विकेट लिए और गेंदबाजी यूनिट में अहम भूमिका निभाई. अन्य गेंदबाजों ने भी उनका अच्छा साथ दिया, जिससे पूरी विपक्षी टीम 128 रन पर सिमट गई. जवाब में, भारतीय ओपनर्स आर्यवीर सहवाग ने नाबाद 70 रन बनाए, जबकि लक्ष्य रायचंदानी ने 53 रनों की पारी की बदौलत आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया.
YOUR DIWALI PLANS? WE'VE GOT 'EM COVERED! 🪔🔥 Nothing says festive fireworks quite like an India-Pakistan showdown! 👊 Watch India U19 take on Pakistan U19 in the DP World Men's U19 Asia Cup on 8th November, 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV! #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 6, 2026
पाकिस्तान की ओर से, UAE के खिलाफ मैच में मोहम्मद सय्याम ने 3 विकेट लिए. अली रजा, रिजवानुल्लाह और हसनैन अब्बास डार ने 2-2 विकेट चटकाए. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने UAE को पहली पारी में 224 रन पर रोक दिया. इसके बाद, 'मेन इन ग्रीन' (पाकिस्तान) ने 225 रनों के लक्ष्य को 9 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.
IND U19 बनाम PAK U19 का पिछला मुकाबला
भारत और पाकिस्तान की ये दोनों टीमें हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में एक-दूसरे के खिलाफ खेली थीं, जहां भारत ने 58 रनों से जीत दर्ज की थी. उस मैच में भारत के लिए वेदांत त्रिवेदी ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 68 रन बनाए और टीम को 252 रनों के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. जवाब में, पाकिस्तान की पूरी टीम 194 रन पर ऑल आउट हो गई. इस दौरान खिलन पटेल और आयुष म्हात्रे ने 3-3 विकेट लिए.
JOB DONE. IN A FLASH! ⚡ The Boys in Blue make a statement with a commanding win to kick off their DP World Men's U19 Asia Cup campaign! 💙 Watch the #DPWorldMensU19AsiaCup2026, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV https://t.co/eyxnQrK759— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 6, 2026
IND U19 vs PAK U19 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2026 का मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. इस महामुकाबले का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
दोनों टीमों के स्क्वाड पर एक नजर
भारत की अंडर 19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उलवा, काव्या पटेल, शाविन विनोद, ईशान सूद.
पाकिस्तान की अंडर 19 टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), अब्दुल कादिर (विकेटकीपर), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, हयाम खान, हुजैफा अहसान, जहांगीर बिलाल, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद स्याम, नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, उस्मान खान.