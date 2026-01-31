ETV Bharat / sports

IND U19 vs PAK U19 लाइव स्ट्रीमिंग: जानें कब और कहां देख सकेंगे भारत पाक युवाओं का बड़ा मुकाबला?

IND U19 vs PAK U19 वर्ल्ड कप मैच ( IANS PHOTO )

IND U19 vs PAK U19 लाइव स्ट्रीमिंग: भारत और पाकिस्तान रविवार (1 फरवरी) को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले ICC U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच में भिड़ेंगे. ये मैच भारतीय युवा टीम के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत से सीधा सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे. भारत फिलहाल छह अंकों और +3.337 के नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान के लिए ये मैच करो या मरो जैसा है. हारने की सूरत में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे. IND U19 vs PAK U19: दोनों टीमें अभी तक अजय रही हैं

आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा है और वो अभी तक अजय रहे हैं. ग्रुप मैच में भारत ने अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को मात दी है जबकि सुपर सिक्स के पहले मैच में जिम्बाब्वे को हराया था. वहीं फरहान यूसुफ की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम भी अपने शानदार फॉर्म से गुजर रही है और वो भी टूर्नामेंट में अभी तक अजय रहे हैं. उन्होंने ग्रुप मैच में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे को मात दी जबकि सुपर सिक्स में न्यूजीलैंड को हराया है.