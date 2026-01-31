IND U19 vs PAK U19 लाइव स्ट्रीमिंग: जानें कब और कहां देख सकेंगे भारत पाक युवाओं का बड़ा मुकाबला?
IND U19 vs PAK U19 Live streaming: भारत और पाकिस्तान 1 फरवरी को अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने होंगे.
Published : January 31, 2026 at 11:00 PM IST
IND U19 vs PAK U19 लाइव स्ट्रीमिंग: भारत और पाकिस्तान रविवार (1 फरवरी) को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले ICC U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच में भिड़ेंगे. ये मैच भारतीय युवा टीम के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत से सीधा सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे. भारत फिलहाल छह अंकों और +3.337 के नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान के लिए ये मैच करो या मरो जैसा है. हारने की सूरत में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे.
IND U19 vs PAK U19: दोनों टीमें अभी तक अजय रही हैं
आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा है और वो अभी तक अजय रहे हैं. ग्रुप मैच में भारत ने अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को मात दी है जबकि सुपर सिक्स के पहले मैच में जिम्बाब्वे को हराया था. वहीं फरहान यूसुफ की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम भी अपने शानदार फॉर्म से गुजर रही है और वो भी टूर्नामेंट में अभी तक अजय रहे हैं. उन्होंने ग्रुप मैच में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे को मात दी जबकि सुपर सिक्स में न्यूजीलैंड को हराया है.
Team India’s future stars take on their arch-rivals at the ICC Men’s U-19 World Cup and the dominance speaks for itself 🇮🇳🔥#ICCMensU19WC | #INDvPAK 👉 SUN, FEB 1, 12:45 P pic.twitter.com/fdXelJx49x— Star Sports (@StarSportsIndia) January 30, 2026
IND U19 vs PAK U19: कब और कहां देखें मैच?
भारत बनाम पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:00 से शुरू होगा. टॉस निर्धारित समय से आधे घंटे पहले होगा. मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. भारतीय फैंस इस मैच को DD स्पोर्ट्स पर भी देख सकेंगे.
🇮🇳 vs 🇵🇰— Mr. Cricket UAE (@mrcricketuae) January 31, 2026
Semi-final spots on the line!
India U19 eye the top spot, while Pakistan U19 need a big win to turn the NRR equation around.#U19WorldCup #INDvPAK #QualificationScenarios pic.twitter.com/cO9IPPAb4Q
IND U19 vs PAK U19: भारत और पाकिस्तान के स्क्वाड
भारतीय अंडर 19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, उधव मोहन, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, किशन कुमार सिंह.
पाकिस्तान की अंडर 19 टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेटकीपर), उस्मान खान, अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, अली हसन बलूच, डेनियल अली खान, उमर जैब, नकाब शफीक.