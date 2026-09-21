IND U19 vs AUS U19: भारतीय अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मैच में भी मात दे दी, सीरीज पर किया कब्जा
IND U19 vs AUS U19: दूसरे यूथ वनडे मैच में यशबर्धन चौहान ने 122 और वीके विनीत ने 87 रनों की शानदार पारी खेली.
Published : September 21, 2026 at 8:49 PM IST
IND U19 vs AUS U19: भारतीय अंडर-19 टीम ने सोमवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा युवा वनडे भी 102 रनों जीत लिया है. जिसके साथ उन्होंने तीन मैचों की अंडर-19 वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.
मैच में यशबर्धन चौहान ने 122 और वीके विनीत के 87 रनों की शानदार पारी खेली. जिसकी वजह से भारत अंडर-19 टीम ने में पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 341 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 41.1 ओवर में 238 रन पर आउट हो गई.
चिगुरुपति वेंकट सबसे सफल गेंदबाज रहे
ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ा लक्ष्य था और भारत ने उस पर दबाव बनाने के लिए सात अलग-अलग गेंदबाजी विकल्पों का इस्तेमाल किया. चिगुरुपति वेंकट भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल रहे. उन्होंने 64 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि काव्या पटेल और चौहान ने दो-दो विकेट लिए. मोहित उल्वा, मनल चौहान और यशवीर गौड़ ने भी एक-एक विकेट लिया.
The playing XI for India U-19 and Australia U-19... @sportstarweb pic.twitter.com/nG0EBaeeDC— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 21, 2026
सहवाग के बेट की तेज शुरुआत
भारतीय बल्लेबाजों ने मैच में शानदार शुरुआत की, जिसका श्रेय काफी हद तक वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग की तूफानी पारी को जाता है. उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (11) के साथ पहले विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करने के बाद विनीत के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 रन जोड़े, जिसके बाद वह रन आउट हो गए. लेकिन पहले मैच में 18 गेंद पर 38 रन बनाने वाले अन्वय द्रविड़ इस मैच में केवल 9 रन ही बना पाए.
चौहान और विनीत की बेहतरीन बल्लेबाजी
चौहान और विनीत ने तीसरे विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी की. चौहान ने 15 चौके और दो छक्के लगाकर 100 गेंदों में 122 रन बनाए, जबकि विनीत ने 92 गेंदों में 87 रन बनाए, जिनमें छह छक्के और चार चौके शामिल थे. कुशाग्र ओझा ने अंतिम ओवरों में 20 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 34 रन बनाए, जिससे भारत विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थॉमस वासेओ ने 78 रन देकर तीन जबकि पैट्रिक सुलिवन ने 55 रन देकर दो विकेट लिए.
A comprehensive win by India U-19. It clinches the series! @sportstarweb pic.twitter.com/0aP8ZD5Ind— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 21, 2026
ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी लक्ष्य के सामने शुरू में ही दबाव में आ गई. उल्वा और वेंकट ने उसे शुरुआती झटके दिए. मैथ्यू लॉघ (42), कप्तान जैक चोस्नेक (63 गेंदों पर 81 रन) और ब्लेक कैटल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन नियमित अंतराल में विकेट गंवाने के कारण वो लक्ष्य से काफी पीछे रह गए.
सीरीज का तीसरा मैच कब?
भारतीय अंडर-19 टीम ने इससे पहले बारिश से प्रभावित पहला मैच सात रन से जीता था. यह मैच 20-20 ओवर का कर दिया गया था. तीसरा और अंतिम युवा वनडे मैच बुधवार को इसी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद दोनों टीमें दो मैचों की चार दिवसीय युवा टेस्ट की सीरीज में आमने-सामने होंगी.
A strong showing with the bat from India's U19 team in the 2nd unofficial ODI against the touring Australians in Rajkot 👏 pic.twitter.com/5gmmyGduET— Cricbuzz (@cricbuzz) September 21, 2026