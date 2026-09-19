राहुल द्रविड़ के बेटे की तूफानी पारी, इंडिया U-19 ने ऑस्ट्रेलिया U-19 को सात रनों से हराया
पहले यूथ वनडे मैच में राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया.
Published : September 19, 2026 at 11:31 AM IST
राजकोट (गुजरात): भारतीय अंडर-19 टीम ने शुक्रवार को पहले यूथ वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को 7 रनों से मात दे दी. निरंजन शाह स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच को 20-20 ओवर का कर दिया गया. जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 182/6 का मजबूत स्कोर बनाया. जवाब में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की टीम 7 विकेट पर 175 रन ही बना सकी.
राहुल द्रविड़ के बेटे की तूफानी पारी
इस मैच में पहली बार भारत के दो दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटे अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग भी खेल रहे थे. स्टेडियम में अपने पिता के आक्रामक अंदाज में ओपनिंग करते हुए, बैटिंग ऑलराउंडर आर्यवीर ने 26 गेंदों में 28 रन बनाकर शुरुआती लय बनाई, जिसमें पांच चौके शामिल थे. बाद में, विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 18 गेंदों में 38 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 211.11 रहा और उन्होंने दो चौके और तीन छक्के जड़े. द्रविड़ और चौहान ने पांचवें विकेट के लिए 69 रनों की अहम साझेदारी की. यशवर्धन चौहान ने 34 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे.
Aaryavir Sehwag scored 28(26) , while Anvay Dravid made 38(18)— ONE7 (@17pixles) September 18, 2026
in their first outing against Australia U19 in the Youth ODIs.
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ऑस्ट्रेलिया U-19 टीम ने दी कड़ी टक्कर
183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने मैच में जोरदार टक्कर दी. कप्तान जैक जोस्नेक ने 27 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा. उनकी पारी में छह चौके और तीन छक्के शामिल थे. जब ऑस्ट्रेलिया को 11 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी, तब जोस्नेक ने लगातार तीन चौके जड़े.
आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन की जरूरत थी, तब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहित उल्वा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ तीन रन देकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई. चौहान ने बैट से योगदान देने के बाद गेंद से भी कमाल का प्रदर्शन किया और 28 रन देकर 2 विकेट लिए.
दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 21 सितंबर को इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा.