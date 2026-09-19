ETV Bharat / sports

राहुल द्रविड़ के बेटे की तूफानी पारी, इंडिया U-19 ने ऑस्ट्रेलिया U-19 को सात रनों से हराया

राजकोट (गुजरात): भारतीय अंडर-19 टीम ने शुक्रवार को पहले यूथ वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को 7 रनों से मात दे दी. निरंजन शाह स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच को 20-20 ओवर का कर दिया गया. जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 182/6 का मजबूत स्कोर बनाया. जवाब में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की टीम 7 विकेट पर 175 रन ही बना सकी.

राहुल द्रविड़ के बेटे की तूफानी पारी

इस मैच में पहली बार भारत के दो दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटे अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग भी खेल रहे थे. स्टेडियम में अपने पिता के आक्रामक अंदाज में ओपनिंग करते हुए, बैटिंग ऑलराउंडर आर्यवीर ने 26 गेंदों में 28 रन बनाकर शुरुआती लय बनाई, जिसमें पांच चौके शामिल थे. बाद में, विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 18 गेंदों में 38 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 211.11 रहा और उन्होंने दो चौके और तीन छक्के जड़े. द्रविड़ और चौहान ने पांचवें विकेट के लिए 69 रनों की अहम साझेदारी की. यशवर्धन चौहान ने 34 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे.