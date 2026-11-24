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एशिया कप राइजिंग स्टार्स: पूर्व भारतीय अंडर-19 खिलाड़ी ने इंडिया A के खिलाफ जड़ा शतक

पूर्व भारतीय अंडर-19 खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया ने जड़ा शतक ( IANS )

IND A vs UAE Asia Cup Rising Stars: दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में आज (24 नवंबर) इंडिया ए का सामना यूएई से हो रहा है. 50 ओवर टूर्नामेंट में भारत के लिए ये मैच करो या मरो वाला है, क्योंकि उसे अपने पिछले मैच में पाकिस्तान से 48 रनों से हारा का सामना करना पड़ा था. अब ये मैच जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की करना चाहेगी.

मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय अंडर 19 टीम का ही एक पूर्व खिलाड़ी इंडिया ए के गेंदबाजों के सामने डटकर खड़ा हो गया. जिसने लिस्ट ए क्रिकेट में अपनी सातवीं शतकीय पारी खेलकर यूएई के स्कोर को 249 तक पहुंचा दिया. उस बल्लेबाज का नाम हरप्रीत सिंह भाटिया हैं. उन्होंने 144 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्के की मदद से 130 रनों की शानदार पारी खेली.

कौन हैं हरप्रीत सिंह भाटिया?

हरप्रीत के क्रिकेट सफर में कई उतार-चढ़ाव आए हैं. बाएं हाथ के बैटिंग ऑलराउंडर हरप्रीत, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर 'दल्ली राजहरा' से आते हैं. वे पहली बार 2008-09 की कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान चर्चा में आए. उन्होंने सात मैचों में 709 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें उस सीजन का 'भारत का सर्वश्रेष्ठ अंडर-19 क्रिकेटर' चुना गया. अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत, उन्हें 2009 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारत की अंडर-19 टीम का उप-कप्तान बनाया गया. इस दौरे पर उन्होंने 52.40 की औसत से 262 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. उन्हें 2010 में न्यूजीलैंड में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया था. IPL में भी खेला

भाटिया ने तीन IPL फ्रेंचाइजी - पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वॉरियर्स - के लिए खेला है. उन्होंने 9 मैचों में 123 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 41 रहा है.