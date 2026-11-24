एशिया कप राइजिंग स्टार्स: पूर्व भारतीय अंडर-19 खिलाड़ी ने इंडिया A के खिलाफ जड़ा शतक
एशिया कप राइजिंग स्टार्स के ग्रुप मैच में यूएई ने इंडिया ए के सामने 250 रनों का लक्ष्य रखा है.
Published : November 24, 2026 at 3:47 PM IST
IND A vs UAE Asia Cup Rising Stars: दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में आज (24 नवंबर) इंडिया ए का सामना यूएई से हो रहा है. 50 ओवर टूर्नामेंट में भारत के लिए ये मैच करो या मरो वाला है, क्योंकि उसे अपने पिछले मैच में पाकिस्तान से 48 रनों से हारा का सामना करना पड़ा था. अब ये मैच जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की करना चाहेगी.
मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय अंडर 19 टीम का ही एक पूर्व खिलाड़ी इंडिया ए के गेंदबाजों के सामने डटकर खड़ा हो गया. जिसने लिस्ट ए क्रिकेट में अपनी सातवीं शतकीय पारी खेलकर यूएई के स्कोर को 249 तक पहुंचा दिया. उस बल्लेबाज का नाम हरप्रीत सिंह भाटिया हैं. उन्होंने 144 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्के की मदद से 130 रनों की शानदार पारी खेली.
कौन हैं हरप्रीत सिंह भाटिया?
हरप्रीत के क्रिकेट सफर में कई उतार-चढ़ाव आए हैं. बाएं हाथ के बैटिंग ऑलराउंडर हरप्रीत, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर 'दल्ली राजहरा' से आते हैं. वे पहली बार 2008-09 की कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान चर्चा में आए. उन्होंने सात मैचों में 709 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें उस सीजन का 'भारत का सर्वश्रेष्ठ अंडर-19 क्रिकेटर' चुना गया.
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अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत, उन्हें 2009 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारत की अंडर-19 टीम का उप-कप्तान बनाया गया. इस दौरे पर उन्होंने 52.40 की औसत से 262 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. उन्हें 2010 में न्यूजीलैंड में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया था.
IPL में भी खेला
भाटिया ने तीन IPL फ्रेंचाइजी - पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वॉरियर्स - के लिए खेला है. उन्होंने 9 मैचों में 123 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 41 रहा है.
भारत से UAE का सफर
भारतीय घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत करने के कुछ सालों बाद, भाटिया ने 2026 में अपने करियर का एक नया अध्याय शुरू किया. इस साल की शुरुआत में, वे उन पांच क्रिकेटरों में शामिल थे, जिन्हें 'नेचुरलाइजेशन' (नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया) के जरिए UAE की नागरिकता मिली. इससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UAE का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हो गए.
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ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ मैच खेला हो. इससे पहले भी कई भारतीय खिलाड़ी दूसरे देशों के लिए खेल चुके हैं. जिसमें भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान उनमुक्त चंद का नाम भी शामिल है. वो अब अमेरिका की क्रिकेट टीम से खेलते हैं. यूएई की इसी टीम में सिमरनजीत सिंह भी भारतीय खिलाड़ी हैं.
इंडिया ए टीम में बदलाव
इंडिया-ए ने आज के मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 में तीन बड़े बदलाव किए हैं. आयुष बडोनी, विपराज निगम और प्रिंस यादव की जगह प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे और अरशद खान को टीम में शामिल किया गया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
इंडिया ए: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान.
यूएई: आर्यांश शर्मा, अंश टंडन, हरप्रीत सिंह भाटिया, मुहम्मद शाहदाद, एम आफताब आलम (विकेटकीपर), बासिल हमीद (कप्तान), एथन डिसूजा, उदीश सूरी, इबरार अहमद, सिमरनजीत सिंह, जाहिद अली.
बता दें कि टूर्नामेंट में तीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. जिसमें ग्रुप ए से श्रीलंका और बांग्लादेश जबकि ग्रुप बी से पाकिस्तान की टीमें शामि हैं. चौथी टीम का फैसला भारत और यूएई की विजेता टीमों में से होगा. जो भी टीम मैच जीतेगी उसका सेमीफाइनल में श्रीलंका से मुकाबला होगा, जोक ग्रुप ए की टॉप टीम है.