IND A vs SL A: इंडिया ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स से हुआ बाहर, श्रीलंका ने सेमीफाइनल में 8 विकेट से दी करारी शिकस्त
IND A vs SL A Semifinal: श्रीलंका ए ने इंडिया ए के 318 रनों के लक्ष्य को 41.3 ओवर में ही हासिल कर लिया.
Published : November 26, 2026 at 11:21 PM IST
IND A vs SL A Semifinal: खराब गेंदबाजी की वजह से इंडिया ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 से बाहर हो गया. दोहा में खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइन में इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका की ए टीम के सामने 317 रन का बचाव नहीं कर सके. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 317 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन श्रीलंका ए के बल्लेबाजों ने 318 रनों लक्ष्य को 41.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही आसानी से हासिल कर लिया.
दोनों अपनर्स ने जड़ा शतक
श्रीलंका की तरफ से दोनों ओपनरों ने शानदार शतक लगाकर मैच को भारत के हाथ से छीन लिया. लसिथ क्रूसपुले ने 107 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्के की मदद से 116 रन और सिनेथ जयवर्धने ने केवल 70 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्के की मदद से 105 रनों की शानदार पारी खेली. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 174 रनों की साझेदारी भी हुई. इसके बाद निशान मदुश्का ने 56 गेंदों में 58 रन और कप्तान पवन रथनायके 16 गेंद में 31 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया.
Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026
इंडिया ए की खराब गेंदबाजी
इस हार की सबसे बड़ी वजह इंडिया ए की खराब गेंदबाजी रही. तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 7 ओवर में 61 रन खर्च किए, जबकि अरशद खान ने 4 ओवर में 46 रन लुटा दिए. इसके अलावा इंडिया ए के लिए अपना पहला मैच खेल रहे तनुश कोटियन ने 6 ओवर में 48 रन खर्च कर दिए. शहबाज अहमद ने 10 ओवर में 60 रन और हर्ष दूबे ने 10 ओवर में 56 रन दिए.
इससे पहले भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 317 रन बनाए. जिसमें वैभव के 40, अभिषेक के 78, तिलक के 53 और शहबाज अहमद के 54 रन शामिल थे.
श्रीलंका फाइनल में
इस जीत के साथ श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंच गई. जहां उनका सामना 29 नवंबर को पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा.
IND vs SL A: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
इंडिया ए: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुश कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा और अरशद खान.
श्रीलंका ए: लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुश्का (विकेटकीपर), पवन रथनायके (कप्तान), निपुण धनंजय, जेनिथ लियानगे, रविंदु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, लाहिरू समराकून और गरुका संकेत.