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IND A vs SL A: इंडिया ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स से हुआ बाहर, श्रीलंका ने सेमीफाइनल में 8 विकेट से दी करारी शिकस्त

इंडिया ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स से हुआ बाहर ( IANS )

IND A vs SL A Semifinal: खराब गेंदबाजी की वजह से इंडिया ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 से बाहर हो गया. दोहा में खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइन में इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका की ए टीम के सामने 317 रन का बचाव नहीं कर सके. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 317 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन श्रीलंका ए के बल्लेबाजों ने 318 रनों लक्ष्य को 41.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही आसानी से हासिल कर लिया.

दोनों अपनर्स ने जड़ा शतक

श्रीलंका की तरफ से दोनों ओपनरों ने शानदार शतक लगाकर मैच को भारत के हाथ से छीन लिया. लसिथ क्रूसपुले ने 107 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्के की मदद से 116 रन और सिनेथ जयवर्धने ने केवल 70 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्के की मदद से 105 रनों की शानदार पारी खेली. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 174 रनों की साझेदारी भी हुई. इसके बाद निशान मदुश्का ने 56 गेंदों में 58 रन और कप्तान पवन रथनायके 16 गेंद में 31 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया.

इंडिया ए की खराब गेंदबाजी

इस हार की सबसे बड़ी वजह इंडिया ए की खराब गेंदबाजी रही. तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 7 ओवर में 61 रन खर्च किए, जबकि अरशद खान ने 4 ओवर में 46 रन लुटा दिए. इसके अलावा इंडिया ए के लिए अपना पहला मैच खेल रहे तनुश कोटियन ने 6 ओवर में 48 रन खर्च कर दिए. शहबाज अहमद ने 10 ओवर में 60 रन और हर्ष दूबे ने 10 ओवर में 56 रन दिए. इससे पहले भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 317 रन बनाए. जिसमें वैभव के 40, अभिषेक के 78, तिलक के 53 और शहबाज अहमद के 54 रन शामिल थे.