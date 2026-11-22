IND A vs PAK A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में टॉस के समय बवाल, मैच रेफरी ने बदला अपना फैसला
एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत ए और पाकिस्तान ए की टीमें आमने-सामने हैं.
Published : November 22, 2026 at 4:27 PM IST
IND A vs PAK A TOSS: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट कतर की राजधानी दोहा में खेला जा रहा है. आज ग्रुप बी में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच खेला जा रहा है. मैच शुरू होने से पहले टॉस के समय दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया, जो कि 2025 एशिया कप से चला आ रहा है. इसके अलावा टॉस के समय एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब मैच रेफरी ने पहले भारत के पक्ष में टॉस बताया लेकिन पाकिस्तानी कप्तान के कहने पर अपने फैसले को पलटकर पाकिस्तान के फेवर में दे दिया.
दरअसल जब इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस को हवा में उछाला तो पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने हेड बोला. उसके बाद मैच रेफरी ने टॉस को देखा और टेल बताया जिसके बाद टॉस प्रेजेंटर ने टेल भी बोला, लेकिन उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तानी कप्तान ने बोला कि हेड है, जिसप मैच रेफरी ने दोबारा टॉस को देखा और फिर कहा कि हेड है. जिससे पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टॉस के समय क्या कुछ हुआ उसका वीडियो नीचे देख सकते हैं.
Pakistan Shaheens have won the toss and elected to bat first. 🪙 How many can our bowling attack bundle them out for? 👀 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV https://t.co/0Hr2dr8gsG— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस के समय भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. पिच थोड़ी सूखी लग रही है. हर्षित और प्रिंस का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्हें खेलते देखना बहुत अच्छा लगा. चोट से वापसी के बाद, इस तरह की गेंदबाजी करना उनके और टीम के लिए बहुत अहम है. हमारे लिए यह बस एक और मैच है, लेकिन दर्शकों के लिए यह एक दिलचस्प मुकाबला है, जिसका वे हमेशा इंतजार करते हैं. वहीं पाकिस्तान ए के कप्तान अब्दुल समद ने कहा कि आज टीम का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है. पिच सूखी लग रही है, इसलिए हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं. सभी खिलाड़ी बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं. आज आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा.
THE 11 TAKING THE FIELD. ONE RIVALRY TO OWN. 🔥 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/81CJsCJiu6— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
बता दें कि दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं. दोनों ही टीमें अपना पहला मैच जीतकर इस मैच में उतर रही हैं. भारत ने अपने पहले मैच में नेपाल को 306 रनों से मात दी थी जबकि पकिस्तान ने पहले यूएई को 61 रनों से शिकस्त दी थी. पाकिस्तान और भारत दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मैच की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है.
𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐔𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄𝐌𝐒𝐄𝐋𝐕𝐄𝐒! 🔥 Tilak Varma’s India A are ready to take on Pakistan A in a high-voltage showdown! ⚡ Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 TODAY, 3 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
इंडिया A की प्लेइंग-11: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव.
पाकिस्तान A की प्लेइंग-11: शामिल हुसैन, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), हसन नवाज, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, अली रजा.