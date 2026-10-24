IND A vs NZ A: इंडिया A टीम 113 पर ऑलआउट, न्यूजीलैंड में नहीं चला राहुल-सुदर्शन और जुरेल का बल्ला
केएल राहुल, साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर अपना खाता भी नहीं खोल सके.
Published : October 24, 2026 at 9:53 AM IST
IND A vs NZ A 1st Unofficial Test: इंडिया और न्यूजीलैंड की A टीमें लिंकन में पहले अनऑफिशियल मैच में आमने-सामने हैं. न्यूजीलैंड की पिच पर इंडिया ए टीम के बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और पहली पारी में पूरी टीम 113 रनों पर सिमट गई. कई सीनियर खिलाड़ी बुरी तरह से फ्लॉप रहे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने ज्यादा रन नहीं बना सके.
ये अनऑफिशियल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयार के लिए खेला जा रहा है. इसी वजह से इंडिया ए टीम में कई सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं, लेकिन इस मैच में वो खिलाड़ी अपने बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे सके.
इंडिया ए के 5 बल्लेबाज जीरो पर आउट
लिंकन में खेले जा रहे तीन अनऑफिशियल मैचों के पहले मैच में भारत की ए टीम 39.3 ओवर में 113 पर ऑलआउट हो गई. जिसमें केएल राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप और मुकेश चौधरी अपना खाता भी नहीं खोल सके. जबकि यशस्वी जायसवाल 17 रन, देवदत्त पडिक्कल 32 रन, कप्तान ध्रुव जुरे 1 रन, अंशुल कंबोज 10 रन और आकिब नबी 5 रन बन सके.
New Zealand A have elected to bowl against India A in the first four-day game of the series! Follow The Scores ▶️ https://t.co/mw7nuHWltD #NZAvINDA— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
यश राठौड़ ने किया संघर्ष
इंडिया ए की पारी में केवल एक बल्लेबाज ने दम दिखाया और 44 रन बनाकर नाबाद रहे. ये बल्लेबाज यश राठौड़ हैं, जिन्होंने 49 गेंदों में 44 रनो की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे. न्यूजीलैंड की तरफ से साइमन कीन सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 11.3 ओवर में 4 मेडन के साथ 5 विकेट झटके. इसके अलावा जैक गिब्सन ने 3 विकेट हासिल किए. जबकि क्रिस्टन क्लार्क और फ्रेजर शीट को एक-एक विकेट मिला.
भारतीय गेंदबाज भी रहे फ्लॉप
बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद इंडिया ए के गेंदबाजों ने भी फ्लॉप प्रदर्शन किया. जिस पिच पर इंडिया के बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंबाजों के सामने रन नहीं बना पा रहे थे, उसी पिच पर भारत के गेंदबाज बेसर साबित हो रहे हैं. इसी वजह से वो ये रिपोर्ट लिखे जाने तक एक भी विकेट नहीं ले सके हैं, और न्यूजीलैंड ए ने बिना कोई विकेट खोए 81 रन बना लिए. जिसमें राइस मारिउ 48 रन और कर्टिस हीफी 21 रन बनाकर खेल रहे हैं.
New Zealand A Men take-on an India A side featuring Yashasvi Jaiswal, Washington Sundar and Rishabh Pant in three Four-Day matches, starting tomorrow in Lincoln. Watch all matches LIVE on NZC YouTube 📺 https://t.co/HS0sTWVgfF— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 23, 2026
इंडिया ए प्लेइंग-11
यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), यश राठौड़, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, आकाश दीप, मुकेश चौधरी.
इंडिया ए स्क्वाड
यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार और कुमार कुशाग्र (शुरुआती दो मैच के लिए).