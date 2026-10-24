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IND A vs NZ A: इंडिया A टीम 113 पर ऑलआउट, न्यूजीलैंड में नहीं चला राहुल-सुदर्शन और जुरेल का बल्ला

इंडिया A टीम 113 पर ऑलआउट ( IANS )

IND A vs NZ A 1st Unofficial Test: इंडिया और न्यूजीलैंड की A टीमें लिंकन में पहले अनऑफिशियल मैच में आमने-सामने हैं. न्यूजीलैंड की पिच पर इंडिया ए टीम के बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और पहली पारी में पूरी टीम 113 रनों पर सिमट गई. कई सीनियर खिलाड़ी बुरी तरह से फ्लॉप रहे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने ज्यादा रन नहीं बना सके.

ये अनऑफिशियल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयार के लिए खेला जा रहा है. इसी वजह से इंडिया ए टीम में कई सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं, लेकिन इस मैच में वो खिलाड़ी अपने बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे सके.

इंडिया ए के 5 बल्लेबाज जीरो पर आउट

लिंकन में खेले जा रहे तीन अनऑफिशियल मैचों के पहले मैच में भारत की ए टीम 39.3 ओवर में 113 पर ऑलआउट हो गई. जिसमें केएल राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप और मुकेश चौधरी अपना खाता भी नहीं खोल सके. जबकि यशस्वी जायसवाल 17 रन, देवदत्त पडिक्कल 32 रन, कप्तान ध्रुव जुरे 1 रन, अंशुल कंबोज 10 रन और आकिब नबी 5 रन बन सके. यश राठौड़ ने किया संघर्ष

इंडिया ए की पारी में केवल एक बल्लेबाज ने दम दिखाया और 44 रन बनाकर नाबाद रहे. ये बल्लेबाज यश राठौड़ हैं, जिन्होंने 49 गेंदों में 44 रनो की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे. न्यूजीलैंड की तरफ से साइमन कीन सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 11.3 ओवर में 4 मेडन के साथ 5 विकेट झटके. इसके अलावा जैक गिब्सन ने 3 विकेट हासिल किए. जबकि क्रिस्टन क्लार्क और फ्रेजर शीट को एक-एक विकेट मिला.