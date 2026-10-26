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IND A vs NZ A: पडिक्कल 199 सुदर्शन 91 पर आउट, इंडिया A का शानदार कमबैक

देवदत्त पडिक्कल 199 पर आउट ( IANS )

लिंकन (न्यूजीलैंड): इंडिया 'ए' ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में शानदार कमबैक किया है. पहली पारी में 113 रनों पर ढेर होने के बाद इंडिया 'ए' ने दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 488 रन बना लिए हैं. जिससे उनकी कुल बढ़त 284 रनों की हो गई है. न्यूजीलैंड 'ए' ने पहली पारी में 317 रन बनाए थे.

पडिक्कल दोहरे शतक और सुदर्शन शतक से चूके

मैच की दूसरी पारी में साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करके पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 215 रनों की शानदार साझेदारी की. हालांकि देवदत्त पडिक्कल दोहरा शतक लगाने से सिर्फ एक रन चूक गए, जबकि सुदर्शन 9 रन से अपना शतक नहीं पूरा कर सके. पडिक्कल ने 248 गेंदों पर 24 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 199 रन बनाए।. वहीं साई सुदर्शन ने 184 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 91 रनों की पारी खेली.

वाशिंगटन की सुंदर पारी

इसके बाद पहली पारी में सबसे ज्यादा 44 रन बनाने वाले यश राठौड़ ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की और 72 गेंद में 66 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर 51 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. जबकि अंशुल कंबोज ने 23 और आकिब नबी ने 38 रनों का योगदान दिया. कप्तान ध्रुव जुरेल फिर फ्लॉप रहे और दो रन बनाकर आउट हो गए. साई सुदर्शन (IANS)