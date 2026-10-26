IND A vs NZ A: पडिक्कल 199 सुदर्शन 91 पर आउट, इंडिया A का शानदार कमबैक
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया 'A' की कुल बढ़त 284 रनों की हो गई है.
Published : October 26, 2026 at 3:10 PM IST
लिंकन (न्यूजीलैंड): इंडिया 'ए' ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में शानदार कमबैक किया है. पहली पारी में 113 रनों पर ढेर होने के बाद इंडिया 'ए' ने दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 488 रन बना लिए हैं. जिससे उनकी कुल बढ़त 284 रनों की हो गई है. न्यूजीलैंड 'ए' ने पहली पारी में 317 रन बनाए थे.
पडिक्कल दोहरे शतक और सुदर्शन शतक से चूके
मैच की दूसरी पारी में साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करके पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 215 रनों की शानदार साझेदारी की. हालांकि देवदत्त पडिक्कल दोहरा शतक लगाने से सिर्फ एक रन चूक गए, जबकि सुदर्शन 9 रन से अपना शतक नहीं पूरा कर सके. पडिक्कल ने 248 गेंदों पर 24 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 199 रन बनाए।. वहीं साई सुदर्शन ने 184 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 91 रनों की पारी खेली.
Great signs for India before the first Test. Devdutt Paddikal has continued his good form and has scored 199 runs in second innings vs NZ A. https://t.co/a5YpJAj7nW— Saurav Trivedi (@Auravauraa) October 26, 2026
वाशिंगटन की सुंदर पारी
इसके बाद पहली पारी में सबसे ज्यादा 44 रन बनाने वाले यश राठौड़ ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की और 72 गेंद में 66 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर 51 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. जबकि अंशुल कंबोज ने 23 और आकिब नबी ने 38 रनों का योगदान दिया. कप्तान ध्रुव जुरेल फिर फ्लॉप रहे और दो रन बनाकर आउट हो गए.
तीसरे दिन का खेल खत्म
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया 'A' ने 8 विकेट पर 488 रन बना लिए हैं. सुंदर 51 और आकाश दीप बिना खाता खोले खेल रहे हैं. इंडिया 'ए' के पास 284 रनों की बढ़त हो गई है और अभी भी दो विकेट बचे हैं, जिससे टीम अंतिम दिन जीत के लिए मजबूत स्थिति में है. वे रात में पारी घोषित (डिक्लेयर) करते हैं या अपनी बढ़त को और बढ़ाने के लिए आगे बल्लेबाजी करते हैं, इससे यह तय होगा कि उनके पास न्यूजीलैंड 'ए' को ऑलआउट करने के लिए कितना समय बचेगा.
न्यूजीलैंड 'ए' की टीम के लिए पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज साइमन कीन चोट की वजह से तीसरे दिन गेंदबाजी नहीं की. टीम के जैक गिब्सन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 58 रन देकर दो विकेट लिए. जबकि क्रिस्टन कलर्क ने भी दो विकेट हासिल किए.