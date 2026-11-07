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IND A vs NZ A: तीसरे टेस्ट में भी जायसवाल ने जड़ा शतक, पहले दिन भारत की शानदार बल्लेबाजी

तीसरे टेस्ट में भी जायसवाल ने जड़ा शतक ( IANS )

लिंकन (न्यूजीलैंड): इंडिया 'ए' और न्यूजीलैंड 'ए' के बीच तीसरा और अंतिम अनऑफिशियल टेस्ट मैच लिंकन में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं. बारिश के कारण 70वें ओवर में पहले दिन का खेल खत्म करना पड़ा. साइ सुदर्शन (205 गेंद में नाबाद 77 रन) और कप्तान ध्रुव जुरेल (नाबाद 12 ) क्रीज पर हैं.

इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा शतक लगाया. उन्होंने दूसरे टेस्ट में 155 रनों की पारी खेली थी, और आज उन्होंने तीसरे टेस्ट में 138 गेंदों में 102 रनों की शानदार पारी खेली. ये इस बल्लेबाज के लिए 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले बहुत ही अच्छा है.

इस शानदार पारी के साथ जायसवाल ने सुदर्शन के साथ 175 रनों की ओपनिंग साझेदारी करके इंडिया A को एक शानदार शुरुआत भी दिलाई. न्यूजीलैंड के फील्डरों ने जायसवाल का एक कैच भी छोड़ा, जब वो 54 रन पर थे. इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा. दिन का दूसरा विकेट देवदत्त पडिक्कल के रूप में गिरा, वो 53 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए. न्यूजीलैंड A के लिए डैनरू फर्न्स सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया. मैके ने भी 45 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. खास बात ये है कि इस मैच में इंडिया A ने अपनी टीम में जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा को भी शामिल किया है. इससे पहले खेले गए दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ रहे थे. जायसवाल ने जड़ा शतक (IANS)