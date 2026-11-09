IND A vs NZ A: तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन बारिश से धुला, भारतीय गेंदबाजों की तैयारियों को लगा झटका
IND A vs NZ A तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच का तीसरा दिन बारिश की नजर हो गया.
Published : November 9, 2026 at 12:46 PM IST
IND A vs NZ A 3rd Unofficial Test: इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है. क्योंकि तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से धुल गया. ये चार दिवसीय तीसरा टेस्ट मैच इंडिया के लिए 19 नवंबर से शुरू होने वाले दे टेस्ट मैचों की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम था. इस अनऑफिशियल मैच में टीम इंडिया के तीन मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमरहा, प्रसिद्ध कृष्णा और रविंद्र जडेजा भी खेल रहे हैं. ताकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं.
इंडिया ए के बल्लेबाजों ने इस टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की. पांच बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रन बनाए. जिसकी वजह से उन्होंने स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट पर 464 रन बनाने के बाद अपनी पहली पारी घोषित कर दी. लेकिन गेंदबाजों को अभी उतना समय नहीं मिल सका जितना बल्लेबाजों को मिला. इसलिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया 'ए' की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है.
जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे दिन कुछ ओवर ही गेंदबाजी कर सके थे. बुमराह ने 6 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 11 रन दिए, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था. हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उनकी किफायती गेंदबाजी ने उनकी वापसी के लिए एक अच्छा संकेत दिया. चोट के बाद मैदान पर वापसी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंद से शानदार छाप छोड़ी. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने दूसरे दिन न्यूजीलैंड ए के गिरे दोनों विकेट लिए और अपने पांच ओवरों में 2 विकेट चटकाए.
रवींद्र जडेजा भी भारत की टेस्ट योजनाओं का एक अहम हिस्सा हैं और उन्हें इस चार-दिवसीय मुकाबले से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन दूसरे दिन उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला. अब इन तीनों गेंदबाजों के पास आखिरी दिन जो भी मौका मिलेगा, उसी में उन्हें गेंदबाजी की प्रैक्टिस करनी होगी.
बारिश की वजह से तीसरे दिन का खेल धुलने से तीन मैचों की सीरीज का यह आखिरी मुकाबला अब ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है. इससे पहले खेले गए दोनों मैच भी ड्रॉ पर ही समाप्त हुए थे.
भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट: 19-23 नवंबर, वेलिंग्टन (3:30 AM)
दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर-1 दिसंबर, क्राइस्टचर्च (3:30 AM)