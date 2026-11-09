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IND A vs NZ A: तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन बारिश से धुला, भारतीय गेंदबाजों की तैयारियों को लगा झटका

IND A vs NZ A: तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन बारिश से धुला ( IANS )

IND A vs NZ A 3rd Unofficial Test: इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है. क्योंकि तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से धुल गया. ये चार दिवसीय तीसरा टेस्ट मैच इंडिया के लिए 19 नवंबर से शुरू होने वाले दे टेस्ट मैचों की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम था. इस अनऑफिशियल मैच में टीम इंडिया के तीन मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमरहा, प्रसिद्ध कृष्णा और रविंद्र जडेजा भी खेल रहे हैं. ताकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं.

जसप्रीत बुमराह (IANS) जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे दिन कुछ ओवर ही गेंदबाजी कर सके थे. बुमराह ने 6 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 11 रन दिए, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था. हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उनकी किफायती गेंदबाजी ने उनकी वापसी के लिए एक अच्छा संकेत दिया. चोट के बाद मैदान पर वापसी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंद से शानदार छाप छोड़ी. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने दूसरे दिन न्यूजीलैंड ए के गिरे दोनों विकेट लिए और अपने पांच ओवरों में 2 विकेट चटकाए. प्रसिद्ध कृष्णा (IANS)