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IND A vs NZ A: भारत ने 464 रनों पर पहली पारी घोषित की, पांच बल्लेबाजों ने बनाए 50 प्लस के स्कोर

वाशिंगटन सुंदर ( IANS )

IND A vs NZ A 3rd Unofficial Test Day 2: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा अनऑफिशियल मैच लिंकन में खेला जा रहा है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ए ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं. ये दोनों विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने हासिल किए. इससे पहले इंडिया ए ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 464 रन पर डिक्लेयर कर दी थी. जिसमें पांच बल्लेबाजों ने 50 प्लस के स्कोर किए.

पांच बल्लेबाजों ने बनाए 50 प्लस के स्कोर

दूसरे दिन का खेल भी भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा. पहले दिन भारत ने 2 विकेट पर 227 रन बनाए था. जिसमें जायसवाले का शतक और सुदर्शन की फिफ्टी शामिल थी. जबकि दूसरे दिन तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली. पहले दिन के नॉट आउट प्लेयर साई सुदर्शन 255 गेंद में 88 और ध्रुव जुरेल 95 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए. ये दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन दोनों अपने अर्धशतक को शतक में नहीं बदल सके.

इन दोनों के आउट होने के बाद तिलक वर्मा और वॉशिंग्टन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी की. तिलक 164 गेंदों में 81 और वाशिंगटन सुंदर 107 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 202 गेंदों पर 114 रनों की साझेदारी हुई. इससे पहले रविंद्र जडेजा 71 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए. पहले दिन देवदत्त पडिक्कल 15 और जायसवाल 102 रन बनाकर आउट हुए थे.