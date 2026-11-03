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IND A vs NZ A: दूसरी पारी में जायसवाल का कमाल और राठौड़ का शतक, मैच ड्रॉ पर हुआ समाप्त

यशस्वी जायसवाल ( IANS )

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): यशस्वी जायसवाल और यश राठोड़ की शानदार बल्लेबीज की वजह से इंडिया ए और न्यूजीवलैंड ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच भी ड्रॉ रहा. जायसवाल ने मैच के चौथे और अंतिम दिन न्यूजीलैंड ए के आक्रमण की जमकर धुलाई करते हुए केवल 162 गेंदों में नाबाद 155 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और पांच छक्के शामिल हैं.इसके अलावा यश राठौड़ ने भी 122 गेंदों में नौ चौके की मदद से नाबाद 100 रन बनाए जिससे भारत ए ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए. राठौड़ के शतक पूरा करने के तुरंत बाद ही दोनों कप्तान ने मैच ड्रॉ करने पर सहमति जताई और मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया.

247 रन की अटूट साझेदारी

राठौड़ और जायसवाल ने तीसरे विकेट के लिए 247 रन की अटूट साझेदारी की. इन दोनों की साझेदारी उस समय आई जब इंडिया के दो इनफॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन (11) और देवदत्त पडिक्कल (0) 35 के कुल स्कोर पर आउट हो गए. वहां से जायसवाल और यश राठौड़ ने शानदार बल्लेबाजी की. इससे पहले के मैचों में जायसवाल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और पहली पारी में वे खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने धैर्य और आक्रामक खेल का बेहतरीन तालमेल दिखाया. इन दोनों ने न केवल न्यूजीलैंड 'ए' की पहली पारी की 78 रनों की बढ़त को खत्म किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि विपक्षी टीम को मैच जीतने का कोई मौका न मिले.