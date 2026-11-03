IND A vs NZ A: दूसरी पारी में जायसवाल का कमाल और राठौड़ का शतक, मैच ड्रॉ पर हुआ समाप्त
IND A vs NZ A 2nd Unofficial Test: इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरा टेस्ट मैच भी ड्रॉ पर समाप्त हो गया.
Published : November 3, 2026 at 12:16 PM IST
क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): यशस्वी जायसवाल और यश राठोड़ की शानदार बल्लेबीज की वजह से इंडिया ए और न्यूजीवलैंड ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच भी ड्रॉ रहा. जायसवाल ने मैच के चौथे और अंतिम दिन न्यूजीलैंड ए के आक्रमण की जमकर धुलाई करते हुए केवल 162 गेंदों में नाबाद 155 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और पांच छक्के शामिल हैं.इसके अलावा यश राठौड़ ने भी 122 गेंदों में नौ चौके की मदद से नाबाद 100 रन बनाए जिससे भारत ए ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए. राठौड़ के शतक पूरा करने के तुरंत बाद ही दोनों कप्तान ने मैच ड्रॉ करने पर सहमति जताई और मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया.
247 रन की अटूट साझेदारी
राठौड़ और जायसवाल ने तीसरे विकेट के लिए 247 रन की अटूट साझेदारी की. इन दोनों की साझेदारी उस समय आई जब इंडिया के दो इनफॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन (11) और देवदत्त पडिक्कल (0) 35 के कुल स्कोर पर आउट हो गए. वहां से जायसवाल और यश राठौड़ ने शानदार बल्लेबाजी की. इससे पहले के मैचों में जायसवाल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और पहली पारी में वे खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने धैर्य और आक्रामक खेल का बेहतरीन तालमेल दिखाया. इन दोनों ने न केवल न्यूजीलैंड 'ए' की पहली पारी की 78 रनों की बढ़त को खत्म किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि विपक्षी टीम को मैच जीतने का कोई मौका न मिले.
Yashasvi Jaiswal - 155* (162). Yash Rathod - 100* (122). India A Vs New Zealand A second unofficial Test ends in a draw. https://t.co/DAoovalEbZ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 3, 2026
इससे पहले, इंडिया A के 346 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड A ने 424 रन बनाकर पहली पारी में 78 रनों की बढ़त हासिल की थी. उनके लिए मैथ्यू बॉयल ने 110 रन बनाए, जबकि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 93 रनों का योगदान दिया. इंडिया ए की तरफ से मुकेश कुमार ने 5 विकेट, और मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए. पहली पारी में ध्रुव जुरेल ने 105 रनों की शानदार पारी खेली थी.
IND A vs NZ A: दूसरे टेस्ट का स्कोर
इंडिया ए की पहली पारी 346
न्यूजीलैंड ए पहली पारी 424
इंडिया ए की दूसरी पारी 282/2
नतीजा: मैच ड्रॉ
दो टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के बीच तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच 7 नवंबर से लिंकन में खेला जाएगा.
दूसरे मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11
इंयिया A: यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर/कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार.
न्यूजीलैंड A: राइस मारियू (कप्तान), कर्टिस हीफी, टिम रॉबिन्सन, मैथ्यू बॉयल, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिशेल हे (विकेटकीपर), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्रेट रान्डेल, फ्रेजर शेट, जेडेन लेनोक्स, जारोड मैके.