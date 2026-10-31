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IND A vs NZ A: जायसवाल फ्लॉप, जुरेल-पडिक्कल ने खेली शानदार पारी, फिर भी पहले दिन गिरे 7 विकेट

ध्रुव जुरेल ( IANS )

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): इंडिया 'ए' और न्यूजीलैंड 'ए' की टीमें दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में हेगले ओवल में आमने सामने हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 7 विकेट पर 291 रन बना लिए हैं. कप्तान ध्रुव जुरेल 99 और आकाश दीप 25 रन बनाकर खेल रहे हैं. इंडिया A की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ही ओवर में फ्रेजर शीट ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया, जो बिना खाता खोले (0 रन पर) पवेलियन लौट गए. लेकिन बाद में पडिक्कल और जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करके पारी को संभाल लिया.

जायसवाल फिर फ्लॉप

यशसवी जायसवाल एक बार फिर फ्लॉप रहे. पहले टेस्ट मैच की तरह से दूसरे मैच में भी वो बैट से कुछ खास नहीं कर सके और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. पहले मैच में 44 और 12 रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके अलावा पहले मैच की दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करने वाले साई सुदर्शन 41 रन बनाकर आउट हो गए. जबकि यश राठौड़ 13 रन और स्मरन रविचंद्रन बिना खाता खोले ही आउट हो गए. वाशिंगटन सुंदर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके अलावा मानव सुथार 22 रन बनाकर आउट हुए.

पडिक्कल-जुरेल ने पारी को संभाला

लेकिन पहले मैच में फ्लॉप रहे कप्तान ध्रुव जुरेल ने शानदार खेली और 155 गेंदों में 99 रन बनाकर खेल रहे हैं. जिसमें उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के भी लगाए. इसके अलावा पहले मैच में 199 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने इस मैच में भी शानदार पारी खेली और 80 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके लगाए. न्यूजीलैंड की तरफ से फ्रेजर शीट सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 19 ओवर में चार विकेट हासिल किए. जबकि रैंडेल, मैके और जेडन लेनोक्स को एक-एक विकेट मिला.