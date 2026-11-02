IND A vs NZ A: सिराज-मुकेश ने झटके 9 विकेट, फिर भी न्यूजीलैंड 'ए' को मिली 78 रनों की बढ़त
IND A vs NZ A Day 3: दूसरे अनऑफिशियल मैच की पहली पारी में सिराज ने चार और मुकेश ने पांच विकेट झटके.
Published : November 2, 2026 at 1:45 PM IST
क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच जारी है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 32 रन बना लिए हैं. लेकिन वो अब भी न्यूजीलैंड ए की टीम से 46 रन पीछे हैं. यशस्वी जायसवाल 20 और साई सुदर्शन 11 रन बनाकर खेल रहे हैं.
इससे पहले न्यूजीलैंड ए की पहली पारी 424 रनों पर समाप्त हुई. जिसकी वजह से उन्हें 78 रनों की बढ़त मिल गई. मोहम्मद सिराज ने चार और मुकेश कुमार ने 5 विकेट हासिल किए. जबकि सुंदर को एक विकेट मिला. लेकिन वो मेजबान टीम को पहली पारी में 78 रन की बढ़त हासिल करने से नहीं रोक पाए. इंडिया ने अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए थे.
न्यूजीलैंड की टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय आठ विकेट पर 338 रन था लेकिन इसके बाद उसने अंतिम दो विकेट गंवाने से पहले 86 रन जोड़े. इस तरह से उसकी टीम भारत के 346 रनों के जवाब में 424 रन बनाने में सफल रही.
New Zealand A scored 424 against India A. Mukesh Kumar picked 5/87. https://t.co/BpYOJC1WyC— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2026
न्यूजीलैंड की पारी का आकर्षण मैथ्यू बॉयल के 110 रन और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के 93 रन रहे. नौवें नंबर के बल्लेबाज फ्रेजर शीट ने 40, दसवें नंबर के बल्लेबाज जेडन लेनॉक्स ने नाबाद 32 और 11वें नंबर के बल्लेबाज जैराड मैकाय ने 33 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया.
इंडिया ए की तरफ से तेज गेंदबाज सिराज ने 35 ओवरों में 118 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि अन्य तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने 29 ओवर 87 रन देकर पांच विकेट झटके.
IND A vs NZ A का स्कोरकार्ड
- इंडिया ए की पहली पारी 346/10
- न्यूजीलैंड की पहली पारी 424/10
- इंडिया ए की दूसरी पारी 32/0