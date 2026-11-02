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IND A vs NZ A: सिराज-मुकेश ने झटके 9 विकेट, फिर भी न्यूजीलैंड 'ए' को मिली 78 रनों की बढ़त

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए दूसरा टेस्ट मैच ( IANS )

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच जारी है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 32 रन बना लिए हैं. लेकिन वो अब भी न्यूजीलैंड ए की टीम से 46 रन पीछे हैं. यशस्वी जायसवाल 20 और साई सुदर्शन 11 रन बनाकर खेल रहे हैं.

इससे पहले न्यूजीलैंड ए की पहली पारी 424 रनों पर समाप्त हुई. जिसकी वजह से उन्हें 78 रनों की बढ़त मिल गई. मोहम्मद सिराज ने चार और मुकेश कुमार ने 5 विकेट हासिल किए. जबकि सुंदर को एक विकेट मिला. लेकिन वो मेजबान टीम को पहली पारी में 78 रन की बढ़त हासिल करने से नहीं रोक पाए. इंडिया ने अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए थे.