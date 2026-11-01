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IND A vs NZ A: दूसरे दिन का खेल खत्म, बॉयल के शतक से न्यूजीलैंड A का शानदार कमबैक

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए दूसरा टेस्ट ( IANS )

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेला जा रहा दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच का दुसरा दिन समाप्त हो चुका है. भारत की पहली पारी में बनाए गए 346 रनों के जवाब न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 218 रन बना लिए हैं. वो अभी भी भारत से 128 रन पीछे हैं.

न्यूजीलैंड A का शानदार कमबैक

न्यूजीलैंड की टीम ने एक समय 13 रन पर अपने 3 विकेट खो दिए थे. मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार ने उसे शुरुआती झटके दिए. जिससे वो शुरुआत में काफी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन मैथ्यू बॉयल के नाबाद शतक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के अर्धशतक ने टीम को लड़खड़ाने से संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 218 रनों तक पहुंचा दिया.

बॉयल 148 गेंदों पर 107 रन बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने अब तक अपनी पारी में 14 चौके और एक छक्का लगाया है. फॉक्सक्रॉफ्ट 180 गेंदों पर 80 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनकी पारी में नौ चौके शामिल हैं. इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 205 रन की अटूट साझेदारी करके न्यूजीलैंड को मैच में शानदार वापसी दिलाई.