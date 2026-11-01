IND A vs NZ A: दूसरे दिन का खेल खत्म, बॉयल के शतक से न्यूजीलैंड A का शानदार कमबैक
IND A vs NZ A 2nd Test: दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड 'ए' ने 3 विकेट पर 218 रन बना लिए हैं.
Published : November 1, 2026 at 12:36 PM IST
क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेला जा रहा दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच का दुसरा दिन समाप्त हो चुका है. भारत की पहली पारी में बनाए गए 346 रनों के जवाब न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 218 रन बना लिए हैं. वो अभी भी भारत से 128 रन पीछे हैं.
न्यूजीलैंड A का शानदार कमबैक
न्यूजीलैंड की टीम ने एक समय 13 रन पर अपने 3 विकेट खो दिए थे. मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार ने उसे शुरुआती झटके दिए. जिससे वो शुरुआत में काफी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन मैथ्यू बॉयल के नाबाद शतक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के अर्धशतक ने टीम को लड़खड़ाने से संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 218 रनों तक पहुंचा दिया.
बॉयल 148 गेंदों पर 107 रन बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने अब तक अपनी पारी में 14 चौके और एक छक्का लगाया है. फॉक्सक्रॉफ्ट 180 गेंदों पर 80 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनकी पारी में नौ चौके शामिल हैं. इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 205 रन की अटूट साझेदारी करके न्यूजीलैंड को मैच में शानदार वापसी दिलाई.
CAPTAIN DHRUV JUREL - 105(171). 🫡 Dhruv Jurel scored 105 runs from 171 balls including 11 fours and 3 sixes against New Zealand A in New Zealand - What a Knock by Captain Jurel. https://t.co/QTFKy9h0gL— Tanuj (@ImTanujSingh) November 1, 2026
ध्रुव जुरेल का शानदार शतक
इससे पहले इंडिया ए ने कप्तान ध्रुव जुरेल (105) के शतक की मदद से अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए. इंडिया ए में दूसरे दिन की सुबह अपनी पारी सात विकेट पर 291 रन से आगे बढ़ाई और इसमें 55 रन जोड़े. पहले दिन 99 रन पर खेलने वाले जुरेल ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद वह जल्द ही आउट हो गए. उन्होंने 171 गेंदों का सामना किया और 11 चौके और तीन छक्के लगाए.
आकाश दीप ने बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने 116 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल हैं. इसी भारतीय टीम 300 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रही.