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IND A vs NZ A: राहुल-जायसवाल फिर फ्लॉप, पडिक्कल-सुदर्शन ने इंडिया A को संभाला

IND A vs NZ A Test: इंडिया 'ए' और न्यूजीलैंड 'ए' के बीच पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच का दूसरा दिन इंडिया 'ए' के नाम रहा. दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया ए ने 2 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं. देवदत्त पडिक्कल 56 और साई सुदर्शन 39 रन बनाकर खेल रहे हैं. लेकिन वो अभी भी न्यूजीलैंड की पहली पारी में बनाए गए 317 रनों से 98 रन पीछे हैं. इंडिया ए की पहली पारी 113 रनों पर सिमट गई थी.

राहुल-जायसवाल फिर फ्लॉप पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल कुछ खास नहीं कर सके. राहुल 5 रन बनाकर दुर्भाग्य तरीके से प्लेडऑन आउट हो गए, जब एक गेंद राहुल के बैट के अंदरूनी किनारे से लगकर स्टंप्स पर जा लगी. वहीं जायसवाल 5 रन बनाकर आउट हुए. पहली पारी में राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे, जबकि जायसवाल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे.

पडिक्कल-सुदर्शन ने पारी को संभाला

204 रनों की लीड खाने के बाद इंडिया ए के बल्लेबाजों पर दूसरी पारी में काफी दबाव था. जिसका असर उनकी ओपनिंग जोड़ी पर भी दिखा और राहुल-जायसवाल 10 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए. उसके बाद भारत मुश्किल में नजर आ रहा था लेकिन पडिक्कल और सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करके पारी को लड़खड़ाने से बचा लिआ. दोनों अब तक तीसरे विकेट के लिए 188 गेंदों पर 96 रनों की साझेदारी कर चुके हैं. पडिक्कल 56 और सुदर्शन 39 रन बनाकर खेल रहे है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए ने 2 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं.

देवदत्त पडिक्कल (IANS)

न्यूजीलैंड 'ए' को मिली 204 रनों की बढ़त

न्यूजीलैंड 'ए' ने अपनी पहली पारी में 317 रन बनाने में सफल रहे, जिसकी वजह से मेजबान टीम ने 204 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली. न्यूजीलैंड की तरफ से चार बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की. रीस ​​मारियू 76, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 51, कर्टिस हिफी 44 और आखिर में क्रिस्टन क्लार्क 42 रनों की तेज पारी खेली. वहीं इंडिया A की तरफ अंशुल कंबोज और आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए. आकाश दीप दो विकेट लेने में सफल रहे. जबकि मुकेश चौधरी और वाशिंगटन सुंदर को एक-एक विकेट मिला.