इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया, मिक्स्ड डिसएबिलिटी सीरीज 3-1 से जीती
जयपुर में मिक्स्ड डिसएबिलिटी टी-20 सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया.
Published : February 4, 2026 at 5:12 PM IST
जयपुर: इंग्लैंड ने मिक्स्ड डिसएबिलिटी सीरीज के चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को चार विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3–1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. यह मुकाबला बुधवार को जयपुर के जयपुरिया मैदान में खेला गया.
छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन किया और पांच गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना सका और 18.5 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन ही बना पाया. मेजबान टीम की ओर से जयेश परमार ने शानदार बल्लेबाजी की और 33 गेंदों में 59 रन बनाए. उनकी पारी में पांच चौके और पांच छक्के शामिल रहे, जिससे भारतीय पारी को कुछ गति मिली. वहीं, आकाश सिंह ने 18 गेंदों में तेज 21 रन जोड़े, जबकि विकेटकीपर योगेंद्र भदौरिया ने शुरुआत में 16 रनों का योगदान दिया. हालांकि, दूसरे छोर से नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण भारत डेथ ओवरों में तेजी नहीं ला सका और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की.
ओब्रायन की शानदार पारी: जवाब में इंग्लैंड की पारी को लियाम ओब्रायन ने संभाला. उन्होंने 41 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे. ओ'ब्रायन की यह पारी निर्णायक साबित हुई, जिसमें उन्होंने समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया. क्रिस्टोफर एडवर्ड्स ने 21 रन जोड़े, जबकि कप्तान कैलम फ्लिन ने 12 रन बनाकर टीम को लक्ष्य की ओर बनाए रखा. भारत ने अनुशासित गेंदबाजी से कुछ समय के लिए दबाव जरूर बनाया, लेकिन इंग्लैंड के निचले मध्यक्रम ने संयम नहीं खोया.
जॉर्डन विलियम्स नाबाद रहते हुए टीम को जीत तक ले गए और इंग्लैंड ने 19.1 ओवर में 6 विकेट पर 136 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 3–1 की बढ़त बनाते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. पांचवां और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 6 फरवरी को एसएमएस स्टेडियम में खेला जाएगा.
