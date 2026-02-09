ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उत्तराखंड के ये खिलाड़ी हो सकते हैं मैच विनर, देखिए इस सीजन का रिकॉर्ड

उत्तराखंड की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची है, कप्तान कुणाल चंदेला ने बल्ले से प्रेरणादायी प्रदर्शन किया है

RANJI TROPHY SEMIFINAL 2026
रणजी का रण 2025-26 (Photo courtesy - CAU)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 2:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड ने रणजी ट्रॉफी का क्वार्टरफाइनल जीतकर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. टीम को ये सफलता चौथे प्रयास में मिली. इससे पहले वो तीन बार क्वार्टरफाइनल में पहुंचकर हारकर बाहर हो चुके थे. लेकिन इस रणजी सीजन अब ट्रॉफी से वो दो मैच दूर हैं. अगर उत्तराखंड की सफलता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो एक-दो नहीं कई खिलाड़ियों ने समय-समय पर टीम को मझधार से निकालकर जीत के रास्ते पर डाला.

एक यूनिट की तरह खेल रही उत्तराखंड की टीम: चाहे वो बल्लेबाज हों या गेंदबाज सबने अपनी प्रतिभा का बखूबी इस्तेमाल किया और विपक्षी टीमों पर भारी पड़े. बल्लेबाजी में कप्तान कुणाल चंदेला ने एक लीडर की तरह सबसे आगे रहकर टीम का नेतृत्व किया. वो रन बनाने के मामले में 38 रणजी टीमों के बल्लेबाजों में अभी तक 7वें नंबर पर हैं. वहीं गेंदबाजी में मयंक मिश्रा क्वार्टरफाइनल में इतिहास रच चुके हैं. वो इस रणजी सीजन में पहले गेंदबाज हैं जिसने 50 विकेट पूरे किए हैं. मयंक अब तक 7 मैचों में 52 विकेट चटका चुके हैं.

कैप्टन कुणाल चंदेला लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट: कप्तान कुणाल चंदेला 8 मैचों की 12 पारियों में 709 रन बना चुके हैं. उनका उच्चतम स्कोर असम के खिलाफ अंतिम लीग मैच में 207 रहा. चंदेला 2 शतक और 4 अर्धशतक बना चुके हैं. कप्तान चंदेला ने आखिरी लीग मैच में उस समय दोहरा शतक जमाया जब टीम को क्वार्टरफाइनल में पहुंचने के लिए उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. इसके बाद क्वार्टरफाइनल में झारखंड के खिलाफ पहली पारी में उनका बेशकीमती अर्धशतक भी टीम की पारी से जीत में काम आया.

ऑलराउंडर सुचित बल्ले से भी दिखा रहे अच्छे हाथ: कर्नाटक छोड़कर उत्तराखंड से खेल रहे जगदीश सुचित 8 मैचों की 11 पारियों में 4 अर्धशतकों की मदद से 414 रन बना चुके हैं. सुचित ने क्वार्टरफाइनल में झारखंड के खिलाफ जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में उत्तराखंड की पहली पारी में 70 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

भूपेन लालवानी 8 मैचों की 12 पारियों में एक शतक और 3 अर्धशतक के साथ 409 रना चुके हैं. हिमाचल से उत्तराखंड आए प्रशांत चोपड़ा 6 मैचों की 9 पारियों में 257 रन बना चुके हैं. सेमीफाइनल में टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है.

अभय नेगी गेंद के साथ बल्ले से भी कर रहे कमाल: अभय नेगी बॉलिंग के साथ बल्ले से भी हाथ दिखा रहे हैं. वो अब तक 7 मैचों की 10 पारियों में 221 रन बना चुके हैं. इसके साथ ही विकेट कीपर सौरभ रावत हालांकि बल्लेबाजी में उतना बड़ा योगदान नहीं दे पाए हैं, जितनी उनसे उम्मीद है. फिर भी वो 5 मैचों की 6 पारियों में 194 रन बना चुके हैं.

इन बल्लेबाजों को उठाना होगा अपना गेम: शाश्वत डंगवाल और लक्ष्य रायचंदानी अभी तक टीम को बड़े योगदान नहीं दे सके हैं. डंगवाल 7 मैचों की 10 पारियों में सिर्फ 168 रन बना सके हैं. रायचंदानी ने 3 मैचों की 3 पारियों में 158 रन बनाए हैं. अवनीश सुधा भी अगर क्वार्टरफाइनल की उनकी पारी को छोड़ दें, तो अभी तक बुझे-बुझे ही नजर आए हैं. 6 मैचों की 8 पारियों में वो सिर्फ 138 रन बना सके हैं. एक ओपनर से टीम इससे कहीं बड़ी सफलता की उम्मीद करती है.

मयंक मिश्रा ने मचा रखा है तहलका: गेंदबाजी में उत्तराखंड के मयंक मिश्रा ने गदर काट रखी है. वो इस रणजी सीजन 50 विकेट लेने वाले अकेले गेंदबाज हैं. उत्तराखंड के भी वो पहले बॉलर हैं जिसने एक रणजी सीजन में 50 विकेट पूरे किए हैं. मयंक 7 मैचों में अब तक 52 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने 4 बार एक पारी में 5 विकेट लिए हैं. क्वार्टरफाइनल में झारखंड के खिलाफ मैच में 8 विकेट लेकर वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे. सेमीफाइनल में भी टीम को उनसे ऐसे ही मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद है.

सुचित गेंद से भी हैं मारक: जगदीश सुचित ने स्पिन गेंदबाजी में मयंक मिश्रा का अच्छा साथ दिया है. वो अब तक 8 मैचों में 25 विकेट ले चुके हैं. दो बार उनके खाते में एक पारी में 5 विकेट आए हैं. सेमीफाइनल में मयंक मिश्रा और जगदीश सुचित की जोड़ी के प्रदर्शन पर उत्तराखंड की जीत टिकी होगी.

क्वार्टरफाइनल में अभय नेगी भी चमके : तेज गेंदबाज अभय नेगी क्वार्टरफाइनल में सही समय पर चमके. वो अब तक 7 मैचों में 11 विकेट ले सके हैं. लेकिन ये रणजी सीजन उनका अनुभव बढ़ाने वाला रहा है. ओपनर बॉलर जन्मेजय जोशी 4 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं. सेमीफाइनल में जन्मेजय और अभय नेगी की जोड़ी से उत्तराखंड को शुरुआती सफलताएं जल्दी दिलाने की उम्मीद रहेगी. आदित्य रावत 2 मैचों में 8 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SPINNER MAYANK MISHRA
UTTARAKHAND CAPTAIN KUNAL CHANDELA
ALL ROUNDER JAGADEESHA SUCHITH
उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल
RANJI TROPHY SEMIFINAL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.