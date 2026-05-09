ETV Bharat / sports

IPL 2026: आज SMS स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने-सामने

राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. घरेलू मैदान पर उतर रही राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत के साथ वापसी करना चाहेगी तो वहीं गुजरात टाइटंस भी अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जयपुर में रॉयल्स पिछले दो मुकाबले हार चुकी है ऐसे में जीत के साथ रॉयल्स वापसी करना चाहेगी,टीम के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. बल्लेबाजी में टीम को अपने शीर्ष क्रम से मजबूत शुरुआत की आस रहेगी, जबकि गेंदबाजी में तेज और स्पिन गेंदबाज विपक्षी टीम को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे. दूसरी ओर गुजरात टाइटंस इस सीजन में संतुलित प्रदर्शन करती नजर आई है. टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों लय में हैं, जिससे मुकाबला कांटे का होने की संभावना है. दोनों टीमों ने बीते दिन एसएमएस स्टेडियम पर जमकर अभ्यास किया.

पढ़ेंः जयपुर: राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल पहुंचे SMS स्टेडियम, प्रैक्टिस सेशन देखा

हर मुकाबला कठिन चुनौतीः बीते दिन एक प्रेस वार्ता में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने कहा था कि इस साल सभी टीमें बहुत मजबूत हैं. हर टीम में बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमक और मजबूत बल्लेबाजी यूनिट हैं. हमें पता है कि हर मुकाबला कठिन चुनौती होने वाला है. जयपुर के मैदान पर लगी नई LED फ्लडलाइट्स को लेकर कोच ने कहा कि ये बाकी मैदानों की लाइट्स से काफी अलग और ज्यादा चमकदार हैं. इससे विजिबिलिटी बेहतर होती है, लेकिन शुरुआत में फील्डर्स को गेंद पकड़ने में थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि रोशनी की चमक ज्यादा थी.

हमने ग्राउंड अथॉरिटी से बात की और उन्होंने लाइट्स की दिशा व एंगल में बदलाव किए. दूसरे मैच में स्थिति काफी बेहतर रही. कोच ने डोनोवन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर काफी सुधार किया है. स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका खेल बेहतर हुआ है. अब उनके पास मैदान के ज्यादा हिस्सों में शॉट खेलने की क्षमता है. दुनिया भर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने से उन्हें काफी अनुभव मिला है और इसी वजह से वह पहले से ज्यादा परिपक्व खिलाड़ी बने हैं.

TAGGED:

RAJASTHAN ROYALS AND GUJARAT TITANS
MATCH IN SMS STADIUM TODAY
RR VS GT
राजस्थान रॉयल्स
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.