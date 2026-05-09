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IPL 2026: आज SMS स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने-सामने

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जयपुरः इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. घरेलू मैदान पर उतर रही राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत के साथ वापसी करना चाहेगी तो वहीं गुजरात टाइटंस भी अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जयपुर में रॉयल्स पिछले दो मुकाबले हार चुकी है ऐसे में जीत के साथ रॉयल्स वापसी करना चाहेगी,टीम के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. बल्लेबाजी में टीम को अपने शीर्ष क्रम से मजबूत शुरुआत की आस रहेगी, जबकि गेंदबाजी में तेज और स्पिन गेंदबाज विपक्षी टीम को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे. दूसरी ओर गुजरात टाइटंस इस सीजन में संतुलित प्रदर्शन करती नजर आई है. टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों लय में हैं, जिससे मुकाबला कांटे का होने की संभावना है. दोनों टीमों ने बीते दिन एसएमएस स्टेडियम पर जमकर अभ्यास किया. पढ़ेंः जयपुर: राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल पहुंचे SMS स्टेडियम, प्रैक्टिस सेशन देखा