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पुणे में चमके रांची के युवा स्क्वैश खिलाड़ी, गर्ल्स अंडर-11 वर्ग में शारण्या बनीं चैंपियन, अनैशा ने हासिल किया तीसरा स्थान

सीएसके आईस्क्वैश ओपन 2026 प्रतियोगिता में रांची की दो स्क्वैश खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

CSK iSquash Open 2026
स्क्वैश खिलाड़ी शारण्या घोष और अनैशा साहू. (फोटो-सौ. क्रॉसकोर्ट अकादमी)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड की खेल प्रतिभाएं लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं. इसी कड़ी में रांची की क्रॉसकोर्ट अकादमी के खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित सीएसके आईस्क्वैश ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर और राज्य का नाम रोशन किया है.

अंडर-11 वर्ग में शारण्या घोष प्रथम स्थान पर

6 से 10 जून 2026 तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अकादमी की दो युवा खिलाड़ियों ने गर्ल्स अंडर-11 वर्ग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की. प्रतियोगिता के गर्ल्स अंडर-11 वर्ग में शारण्या घोष ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने शानदार तकनीक, आत्मविश्वास और संयम का परिचय दिया. कठिन मुकाबलों में भी शारण्या ने अपने प्रदर्शन का स्तर बनाए रखा और अंततः खिताब अपने नाम करने में सफल रहीं.

अनैशा साहू ने तीसरा स्थान हासिल किया

वहीं इसी वर्ग में अनैशा साहू ने भी शानदार खेल दिखाया और तीसरा स्थान हासिल किया. अनैशा ने पूरे टूर्नामेंट में संघर्षशीलता, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का परिचय दिया. कई चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में उन्होंने अपनी क्षमता साबित की और पोडियम पर जगह बनाने में सफलता प्राप्त की.

खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने जताई खुशी

दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से क्रॉसकोर्ट अकादमी में उत्साह का माहौल है. खेल प्रेमियों और अभिभावकों ने भी खिलाड़ियों की सफलता पर खुशी जताई है. यह उपलब्धि न केवल खिलाड़ियों की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि रांची में स्क्वैश खेल के बढ़ते स्तर का भी प्रमाण है.

खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनकी नियमित मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को प्रमुख कारण माना जा रहा है. इसके साथ ही कोचिंग टीम की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही. प्रशिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग ने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया.

क्रॉसकोर्ट की निदेशक ने दी शुभकामनाएं

क्रॉसकोर्ट की संस्थापक एवं निदेशक श्वेता बुधिया ने खिलाड़ियों और कोचिंग टीम को बधाई देते हुए कहा, शारण्या और अनैशा की उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व का विषय है. यह सफलता उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है. साथ ही हमारी कोचिंग टीम के अथक प्रयासों और मार्गदर्शन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है. हमें विश्वास है कि ये खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी और झारखंड, रांची तथा देश का नाम रोशन करेंगी.

उन्होंने कहा कि क्रॉसकोर्ट अकादमी का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना विकसित करना भी है. पुणे में मिली यह सफलता इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है.

सीएसके आईस्क्वैश ओपन जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में रांची की युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन यह दर्शाता है कि झारखंड में स्क्वैश की नई प्रतिभाएं तेजी से उभर रही हैं और आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाने की क्षमता रखती हैं.

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SQUASH PLAYERS FROM RANCHI
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