KKR ने जिस खतरनाक खिलाड़ी को ठुकराया, उसने तूफानी अर्धशतक ठोक धमाल मचाया

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी ( IANS )

हैदराबाद: देश और दुनिया भर में तमाम क्रिकेट लीग खेली जाती हैं. भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेली जाती है, जो दुनिया भर की सबसे सफलतम लीग में से एक मानी जाती है. इस लीग में खिलाड़ियों को भर-भर के पैसा मिलता है. भारतीय क्रिकेट लीग के देश और विदेश के तमाम खिलाड़ियों की जिंदगी बना दी है. इनमें से एक खिलाड़ी वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल हैं. जो वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की पैसों की तंगी और खिलाड़ियों को पर्याप्त भुगतान नहीं मिलने की वजह से देश और विदेश की तमाम क्रिकेट लीग में खेलते हैं. रसेल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी लंबे समय से खेल रहे थे. बतौर ऑलराउंडर रसेल ने केकेआर के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने केकेआर के लिए 140 मैचों की 115 पारियों में 12 अर्धशतकों के साथ 28.2 की औसत और 174.2 की स्ट्राइक रेट के साथ 2651 रन बनाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने इतने ही मैचों में 123 विकेट भी चटकाए हैं.