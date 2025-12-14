KKR ने जिस खतरनाक खिलाड़ी को ठुकराया, उसने तूफानी अर्धशतक ठोक धमाल मचाया
इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीमों में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स से जिस खिलाड़ी को ठुकराया अब वो धमाल मचा रहा है.
Published : December 14, 2025 at 4:31 PM IST
हैदराबाद: देश और दुनिया भर में तमाम क्रिकेट लीग खेली जाती हैं. भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेली जाती है, जो दुनिया भर की सबसे सफलतम लीग में से एक मानी जाती है. इस लीग में खिलाड़ियों को भर-भर के पैसा मिलता है. भारतीय क्रिकेट लीग के देश और विदेश के तमाम खिलाड़ियों की जिंदगी बना दी है.
इनमें से एक खिलाड़ी वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल हैं. जो वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की पैसों की तंगी और खिलाड़ियों को पर्याप्त भुगतान नहीं मिलने की वजह से देश और विदेश की तमाम क्रिकेट लीग में खेलते हैं. रसेल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी लंबे समय से खेल रहे थे.
बतौर ऑलराउंडर रसेल ने केकेआर के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने केकेआर के लिए 140 मैचों की 115 पारियों में 12 अर्धशतकों के साथ 28.2 की औसत और 174.2 की स्ट्राइक रेट के साथ 2651 रन बनाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने इतने ही मैचों में 123 विकेट भी चटकाए हैं.
इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी केकेआर ने उन्हें आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर दिया. इसके बाद रसेल ने आईपीएल से संन्यास ले लिया. अब वो केकेआर के साथ बतौर स्पोर्ट्स स्टाफ और स्पेशल कोच के तौर पर नजर आएंगे. रसेल ने आईपीएल करियर को भले ही अलविदा कह दिया हो लेकिन वो ILT20 2025 में धमाल मचा रहे हैं.
Andre Russell almost turned the game on its head with a blistering 53* off 33 but just fell by 9 runs 💥#ILT20 pic.twitter.com/PLIi0DNzwd— FanCode (@FanCode) December 13, 2025
आंद्रे रसेल ने खेली तूफानी पारी
दरअसल, आंद्रे रसेल ने आईएलटी20 लीग में बल्ले के साथ तूफानी पारी खेली है. उन्होंने टूर्नामेंट के 13वें मैच में अबू धाबी नाइट राइडर्स की ओर से दुबई कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए 33 बॉल में 4 चौके और 4 छक्के के साथ 53 रनों की आतिशी पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.
बीते शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में दुबई कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए. शायन जहांगीर ने टीम के लिए 99 रनों की पारी खेली. अबू धाबी नाइट राइडर्स लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 187 रन बना पाई और 7 रनों से मैच हार गई.