IHPL धोखाधड़ी विवाद की गिरी दिल्ली क्रिकेट पर गाज, चेयरमैन को किया गया बर्खास्त

दानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं. टूर्नामेंट सिर्फ तीन गेम के बाद ही रद्द कर दिया गया था और ऑर्गनाइजर ने उन फाइव-स्टार होटलों का पेमेंट भी नहीं किया जहां खिलाड़ियों को ठहराया गया था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दानी ने टूर्नामेंट में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है और लीग प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी पोजीशन को सिर्फ सिंबॉलिक बताया है. साथ ही क्रिस गेल, जेसी राइडर और कश्मीर के परवेज रसूल जैसे पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ियों को सैलरी न मिलने से उनकी इमेज खराब हुई है, क्योंकि वह इस पोजीशन पर काम कर रहे थे.

दिल्ली: इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) से जुड़े ड्रामे में एक नया मोड़ आया है. दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने आईएचपीएल में शामिल होने के कारण अपनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आशु दानी को बर्खास्त कर दिया है.

श्रीनगर के रैडिसन होटल के मालिक मुश्ताक छाया जहां खिलाड़ी ठहरे हुए थे. उन्होंने इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) के ऑर्गनाइजर की आलोचना की, जब टूर्नामेंट अचानक रद्द कर दिया गया और ऑर्गनाइजर कथित तौर पर बिना पेमेंट किए और धोखाधड़ी के आरोपों के साथ भाग गए.

छाया ने कहा, 'हमें बताया गया था कि एक जानी-मानी ऑर्गनाइजेशन हमारे बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देने आ रही है. बाहर से कई क्रिकेटर आए थे और हम बहुत उम्मीद में थे लेकिन यह गहरी निराशा में खत्म हुआ. उन्होंने अपनी ही क्रेडिबिलिटी खराब कर ली है. हम क्या कर सकते हैं? वे हमारा पैसा ले गए. वह पैसा जो वेंडर्स, बच्चों और होटल वालों के लिए था. हमारा फंड अभी भी उनके पास है'.

छाया ने कहा कि, 'हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और वे इस पर काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है. उन्होंने (पुलिस) हमें भरोसा दिलाया है कि वे ऑर्गनाइजर के संपर्क में हैं. हमारा मैनेजमेंट भी लगातार संपर्क में था और ऑर्गनाइजर वादा करते रहे कि पैसा आज या कल वापस कर दिया जाएगा. एक बार फंड रिकवर हो जाने के बाद मैं सभी को अपडेट करूंगा. लगभग 51 लाख रुपये का पेमेंट अभी भी बाकी है'.