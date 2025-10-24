ETV Bharat / sports

कश्मीर में सजेगा क्रिकेट का मंच, गेल श्रीनगर में फिर मचाएंगे धमाल, जानिए IHPL में कौन-कौन से खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

प्रशंसकों को उत्साह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, 'यह बख्शी स्टेडियम में होगा. हां, अभी टिकट ले लीजिए. बहुत मजा और रोमांच होगा'. आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों की एक शानदार सूची की पुष्टि की है, जिसमें कई नामी खिलाड़ी शामिल हैं.

क्रिसे गेल ने दिया श्रीनगर वासियों को तोहफा क्रिकेट सुपरस्टार क्रिस गेल, जिन्हें 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से जाना जाता है. उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए कश्मीर लौटने की घोषणा करके एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है. एक वायरल वीडियो संदेश में गेल ने कहा, 'श्रीनगर, क्या हाल है! मैं क्रिस गेल हूं, खुद यूनिवर्स बॉस और मैं आपके लिए एक रोमांचक खबर लेकर आया हूं. मैं 25 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक चलने वाले इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का हिस्सा रहूंगा. आप इस टूर्नामेंट में कई सुपरस्टार और कई बड़े नाम भी देखेंगे'.

श्रीनगर: घाटी एक अनोखे क्रिकेट उत्सव के लिए तैयार है क्योंकि 25 अक्टूबर से श्रीनगर के ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) का पहला मैच शुरू हो रहा है. इन मैचों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी और घरेलू प्रतिभाएं दो हफ्ते तक चलने वाले टी20 मुकाबले में हिस्सा लेंगी.

IHPL में ये दिग्गज खिलाड़ी भी आएंगे नजर

इस लिस्ट में मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड), शॉन मार्श (ऑस्ट्रेलिया), शाकिब अल हसन (बांग्लादेश), इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका), थिसारा परेरा (श्रीलंका), निरोशन डिकवेला (श्रीलंका), रिचर्ड लेवी (दक्षिण अफ्रीका), फिल मस्टर्ड (इंग्लैंड), क्रिस गेल (वेस्टइंडीज), डेवोन स्मिथ (वेस्टइंडीज), जेसी राइडर (न्यूजीलैंड), क्रिस्टोफर मपोफू (जिम्बाब्वे) और पीटर ट्रेगो (इंग्लैंड) शामिल हैं.

आठ फ्रेंचाइजी लीग की प्रत्येक टीम में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू खिलाड़ियों का मिश्रण है. गेल पुलवामा टाइटन्स की जर्सी पहनेंगे, मार्श जम्मू लायंस का प्रतिनिधित्व करेंगे, गुप्टिल और शाकिब उरी पैंथर्स के लिए खेलेंगे, और जेसी राइडर किश्तवाड़ जायंट्स के लिए खेलेंगे.

जम्मू-कश्मीर के परवेज रसूल लद्दाख हीरोज के लिए डेवोन स्मिथ के साथ खेलेंगे, जबकि इमरान ताहिर और पीटर ट्रेगो पटनीटॉप वॉरियर्स के लिए खेलेंगे. निरोशन डिकवेला श्रीनगर सुल्तान की जर्सी में नजर आएंगे और थिसारा परेरा क्रिस्टोफर म्पोफू के साथ गुलमर्ग रॉयल्स की कमान संभालेंगे.

IHPL 2025 (ETV Bharat)

गेल की वापसी ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) 2024 के दौरान कश्मीर में उनके पहले मैच की यादें ताजा कर दी हैं, जब बख्शी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के इस दिग्गज को खेलते देखने के लिए लगभग 30,000 दर्शक उमड़े थे. श्रीनगर के सराय बल्ला के एक स्थानीय क्रिकेट प्रेमी फारूक अहमद ने कहा, 'इस बार यह मैच ज्यादा बड़ा, ज्यादा शोरगुल वाला और ज्यादा रोमांचक होने वाला है. हमने देखा कि पिछले साल जब गेल खेले थे तो क्या हुआ था. पूरा शहर उत्साह से भर गया था'.

घाटी के युवाओं के लिए यह टूर्नामेंट प्रेरणा और अनुभव भी प्रदान करता है. बारामूला के एक उभरते हुए क्रिकेटर आकिब लोन ने कहा, 'विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को अपने घरेलू मैदान पर प्रदर्शन करते देखना एक सपने के सच होने जैसा है'.