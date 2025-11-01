ETV Bharat / sports

बारिश की भेंट चढ़ा भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए किसे मिलेगी वर्ल्ड कप ट्रॉफी

India w vs South Africa w final: भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल बारिश के कारण रद्द हुआ तो कौन बनेगा वर्ल्ड कप का विनर, जानिए पूरा समीकरण...

If India vs South Africa final washed out due to rain
ग्राउंड्समैन बारिश के दौरान मैदान पर कवर्स लाते हुए (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 4:53 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : नवी मुंबई में 2 नवंबर को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल खेला जाने वाला है. भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें डी.वाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को ट्रॉफी जीतने के लिए उतरेंगी. लेकिन उनके अरमानों पर बारिश पारी फेर सकती है.

मुंबई में इन दिनों काफी बारिश हो रही है. लगभग पिछले एक-दो हफ्तों से बारिश की दस्तक नवी मुंबई में देखने को मिली है. वर्ल्ड कप में भारत का आखिरी लीग मैच, जो बांग्लादेश के साथ वो भी बारिश की भेंट चढ़ गया था. अब फाइनल में बारिश के आसार है.

अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मैच में बारिश होती है तो क्या होगा. बारिश की वजह से फाइनल मैच रद्द हो जाता है तो कौनसी टीम चैंपियन बनेगी. आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं. तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़िए.

फाइनल के दिन नवी मुंबई में कैसा रहेगा मौसम?
महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मैच 2 नवंबर को नवी मुंबई स्थित डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का सामना दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम से होगा. फाइनल मैच में बारिश की संभावना है. एक्यूवेदर के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को नवी मुंबई में उमस भरी स्थिति रहने की संभावना है. इसके साथ ही दोपहर में बारिश की भी संभावना है. 2 नवंबर को यहां का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बारिश की भी 63 प्रतिशत संभावना है जबकि तूफ़ान की संभावना 13 प्रतिशत है. इस दिन बारिश की खबर ने टीम इंडिया पर दबाव बढ़ा दिया है.

अगर मैच रद्द हुआ तो कौन जीतेगा वर्ल्ड कप?
अगर 2 नवंबर को बारिश के कारण मैच रद्द होता है, तो ICC ने इसके लिए एक रिजर्व डे रखा है. फाइनल मैच 3 नवंबर को दोबारा खेला जा सकता है लेकिन अगर दोनों दिन मैच नहीं खेला जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका को टूर्नामेंट का विजेता घोषित कर दिया जाएगा. क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने अंक तालिका में टीम इंडिया से ऊपर स्थान हासिल कर लिया है, जिसका फायदा मैच रद्द होने पर उन्हें होगा. इसके अलावा अफ्रीकी टीम ने लीग चरण में भारत को हराया था, जिससे वे टूर्नामेंट के विजेता भी बन जाएंगे.

भारतीय फैंस को दुआ करनी होगी कि बारिश फाइनल मैच को प्रभावित न करे. रविवार को एक नए विश्व चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा. इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में नहीं खेलेंगे.

TAGGED:

INDIA W VS SOUTH AFRICA W FINAL
ICC WOMENS WORLD CUP 2025 FINAL
IF IND W VS SA W FINAL WASHED OUT
RAIN IN NAVI MUMBAI DY PATIL
WOMENS WORLD CUP FINAL

