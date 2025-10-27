बारिश में धुला भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तो क्या होगा? कौनसी टीम बनाएगी फाइनल में जगह, जानिए पूरा गणित
Women's World Cup final: अगर बारिश की वजह से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच रद्द हो जाता है तो कौन सी टीम में पहुंचेगी? जानिए...
Published : October 27, 2025 at 7:57 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 8:08 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल की शुरुआत होने वाली है. 29 अक्टूबर से चार टीमों के बीच दो सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाने वाले हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे सेमीफाइनल में 30 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे से नवी मुंबई की डी. वाई पाटिल स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. उससे पहले इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका बुधवाह को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में दो-दो हाथ करेंगे.
विश्व कप की मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने अंतिम दो लीग मैच नवी मुंबई की डी. वाई पाटिल स्टेडियम में खेले हैं. इस दौरान दोनों मैचों में बारिश ने खलल डाला है. भारत-न्यूजीलैंड मैच भी बारिश से बाधित रहा था, जिसे भारत ने जीत लिया था. इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था.
अब भारत को सेमीफाइनल इसी मैदान पर खेलना है और इस महामुकाबले पर भी बारिश का खतरा है. अगर भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो क्या होगा? और कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाएगी? आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं.
गुरुवार को सेमीफाइनल नहीं हुआ तो क्या होगा?
गुरुवार के लिए नवी मुंबई के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, सेमीफाइनल के दूसरे हाफ में बारिश होने की 50% से ज्यादा संभावना है. ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच का पहला दिन बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो यह रिजर्व डे पर खेला जाएगा. इस मैच के लिए शुक्रवार (31 अक्टूबर को) रिजर्व डे रखा गया है.
दरअसल आईसीसी नियमों के आधार पर वर्ल्ड कप (50 ओवर के मैच) में नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखने का प्रावधान है. अब बात आती है अगर रिजर्व डे भी बारिश में चलते रद्द हो जाता है और रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो पाता है तो कौनसी टीम फाइनल में जगह बनाएगी. आइए जानते हैं.
सेमीफाइनल का रिजर्व डे पर नहीं आया नतीजा तो क्या होगा?
आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के सेक्शन 13.6 के अनुसार, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा जाएगा, जिस पर अधूरा मैच तय दिन से आगे जारी रखा जाएगा. लेकिन 31 अक्टूबर के लिए मौसम का पूर्वानुमान भी बहुत अच्छा नहीं है और शुक्रवार को भी शहर में बारिश होने की उम्मीद है.
आईसीसी के नियमों के अनुसार 50 ओवर के मैच का नतीजा निकलने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 20 ओवर खेलने चाहिए. ऐसा नहीं होता है तो मैच रद्द कर दिया जाता है. अगर भारत ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द हुआ तो कौन सी टीम फाइनल में बढ़ेगी. आपके मन में ये सवाल होगा, आज हम आपको इसका ही जवाब देने वाले हैं.
इस मैच के असली दिन और रिजर्व डे पर पूरा नहीं होने और रद्द हो जाने की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर फाइनल मैच के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लीग मैच में टेबल टॉपर था और भारत से ऊपर था. इसके साथ ही उन्होंने भारत की तुलना में ज्यादा लीग मैच जीते हैं.
ऑस्ट्रेलिया और भारत का लीग स्टेज में प्रदर्शन
ऑस्ट्रेलिया ने 7 लीग मैचों में से 6 में जीत हासिल की है. कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ उनका दूसरा लीग मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. भारतीय टीम की बात करें तो 7 मैचों में से उसने 3 मैच जीत और 3 मैच में उसे हार मिली, जबकि उसका एक लीग मैच रद्द हो गया.
आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल भारत को खेलना है तो उसे हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. तब जाकर वो फाइनल में जगह बना पाएगी. जबकि ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द होने की स्थिति में भी फाइनल में पहुंच जाएगी. जो कि रविवार (2 नवंबर को) नवी मुंबई में खेला जाएगा.