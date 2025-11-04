ETV Bharat / sports

इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

हरमनप्रीत कौर ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का सफर गुवाहाटी में श्रीलंका और भारत के ओपनिंग मैच से चैंपियन की तलाश के साथ शुरू हुआ था. इसका अंत नवी मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच में टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने के साथ खत्म हुआ. इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन लौरा वोल्वार्ट (571 रन, 2 शतक, 3 अर्धशतक) और सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा (22 विकेट, 9 मैच) ने लिए हैं. लेकिन आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा कैच टूर्नामेंट में लिए और एक पारी में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत हाईएस्ट स्कोर बनाया. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों में भारत की स्मृति मंधाना संयुक्त रूप से टॉप पर बनी हुई हैं. न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ट और भारत की स्मृति मंधाना 8 कैचों के साथ साथ नंबर 1 के स्थान पर हैं. सूजी ने 7 मैचों में 8 कैच लिए जबकि मंधाना और लौरा ने 9-9 मैचों में 8 कैच लिए हैं. इनके बाद 7 कैचों के साथ ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और 6 कैचों के साथ बेथ मूनी वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा कैच लेने वाले वाले टॉप खिलाड़ियों में शुमार हैं.