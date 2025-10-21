चमारी अथापथु ने रचा इतिहास, बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर, श्रीलंका की सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार
बांग्लादेश की टीम महिला वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जबकि श्रीलंका जीत के साथ सेमीफाइनल की रेस में जीवित है.
Published : October 21, 2025 at 11:05 AM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में सोमवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टूर्नामेंट का 21वां मुकाबला खेला गया. इस मैच में श्रीलंका ने 202 रनों का बचाव करते हुए बांग्लादेश को 50 ओवर में 195 पर रोकर दिया और 7 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया.
बांग्लादेश टूर्नामेंट से हुई बाहर
इस जीत के साथ श्रीलंका क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं.
Sri Lanka keep #CWC25 semis hopes alive with a stunning win over Bangladesh 🔥#SLvBANhttps://t.co/8Tn4AeBuzh— ICC (@ICC) October 20, 2025
कौन होगी चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम?
अब चौथे स्थान के लिए भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जंग है. लीग स्टेज के मुकाबले समाप्त होने तक जो टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर रहेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी. इस मैच में पाकिस्तान की कप्तान चमारी अथापथु ने इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं.
An epic comeback from Sri Lanka to clinch a #CWC25 thriller against Bangladesh 🙌#SLvBAN 📝: https://t.co/NmT86JcsTL pic.twitter.com/kbs7rheq7U— ICC (@ICC) October 20, 2025
चमारी अथापथु ने रचा इतिहास
दरअसल, श्रीलंकाई कप्तान चमारी अथापथु ने बांग्लादेश के खिलाफ 46 रनों की पारी खेलकर वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पूरा कर लिया. इसके साथ ही वो ऐसा करने वाली पहली और एकमात्र श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर बन गईं हैं. इस मैच में उन्होंने 43 बॉल पर 6 चौके और 2 छक्कों के साथ 46 रनों की पारी खेली. उन्हें राबेया खान ने आउट किया.
First 🇱🇰 women's cricketer to hit the milestone 👏— ICC (@ICC) October 20, 2025
Another trailblazing feat for skipper Chamari Athapaththu 🙌
Watch #SLvBAN LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4P pic.twitter.com/mUKkjMAfBw
35 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 4000 वनडे रन पूरे करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. कोई भी अन्य श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर उनके इस कारनामे के आस-पास भी नहीं है. शशिकला सिरीवर्धने 2029 वनडे रन बनाकर इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं.
बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले श्रीलंकाई कप्तान यह उपलब्धि हासिल करने से बस 1 रन दूर थीं. इसके साथ ही वह महिला वनडे में 4000 रन बनाने वाली केवल चौथी एशियाई और कुल मिलाकर 20वीं महिला बल्लेबाज बन गईं.