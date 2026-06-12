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महिला टी20 विश्व कप 2026 का आज से होगा आगाज, जानें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

महिला टी20 विश्व कप 2026 की कैप्टन ( IANS )

ICC Women's T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण आज (12 जून) रात से इंग्लैंड की मेजबानी में शुरू होने जा रहा है. ओपनिंग मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा. ये टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा, क्योंकि पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें भाग ले रही हैं. 2009 में उद्घाटन संस्करण के बाद दूसरी बार आईसीसी का ये बड़ा इवेंट इंग्लैंड में हो रहा है. उस समय इंग्लैंड ने चार्लोट एडवर्ड्स के नेतृत्व में ट्रॉफी जीती, जो अब राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में काम कर रही हैं. मौजूदा चैंपियन

न्यूजीलैंड की टीम मौजूदा चैंपियन है. उन्होंने 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला टी20 विश्व कप खिताब जीता था. सबसे सफल टीम

इंग्लैंड ने 2009 में उद्घाटन संस्करण जीता था, जबकि वेस्टइंडीज ने 2016 में अपना एकमात्र खिताब जीता था. ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बनी हुई है, जिसने छह बार खिताब जीता है. वहीं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका को अभी अपनी पहली टी20 ट्राफी की तलाश है. टूर्नामेंट में क्वालीफाई का क्राइटेरिया

इंग्लैंड टूर्नामेंट का मेजबान होने की वजह से टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए योग्य हो गया. जबकि ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने आईसीसी रैंकिंग की वजह से सीधे वर्ल्ड कप में क्वालीफाई कर लिया. वहीं बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड ने क्वालीफायर के माध्यम से टूर्नामेंट में अपना स्थान पक्का किया. 12 टीमें दो ग्रुप

महिला टी20 वर्ल्ड कप में कुल 12 टीमें भाग ले रही है. जिनको छह-छह के दो समूहों में बांटा गया है. ग्रुप A में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका हैं, जबकि ग्रुप B में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें हैं. रोड टू फाइनल

टूर्नामेंट राउंड रॉबिन रूप में खेला जाएगा, यानी की हर एक टीम अपने अपने ग्रुप की हर टीम से एक-एक मैच खेलेगी. उसके बाद हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जिसकी विजेता टीम 5 जुलाई को फाइनल में आमने सामने होंगी.