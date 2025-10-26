ETV Bharat / sports

भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले तैयारी का आखिरी मौका, जानिए कब और कहां होंगे 4 टीमों में महामुकाबले

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर आ गया है. आज यानी 26 अक्टूबर को लीग स्टेज के अंतिम दो मुकाबले खेले जा रहे हैं. इसके बाद सेमीफाइनल की जंग शुरू हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत की टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरेंगी. आइए उससे पहले दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बारे में जानते हैं. कब और कहां होंगे दोनों सेमीफाइनल मुकाबले

वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत 29 अक्टूबर से होने वाली है. इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच असम, गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये दोनों मैच दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया में होगा दूसरा सेमीफाइनल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है. ऐसे में पहले नंबर वाली टीम चौथे नंबर की टीम से सेमीफाइनल में खेलेगी. भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों लीग मैच में हार मिली थी, जब विशाखापट्टनम में भारत से मिले 330 रनों की ऑस्ट्रेलिया ने सफलतापूर्वक 3 विकेट से हासिल कर लिया था.