ETV Bharat / sports

भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले तैयारी का आखिरी मौका, जानिए कब और कहां होंगे 4 टीमों में महामुकाबले

Semi Final of Women's World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत की टीमें फाइनल में जगह बनाने के सेमीफाइनल में लड़ेंगी.

India W vs Australia W
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर आ गया है. आज यानी 26 अक्टूबर को लीग स्टेज के अंतिम दो मुकाबले खेले जा रहे हैं. इसके बाद सेमीफाइनल की जंग शुरू हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत की टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरेंगी. आइए उससे पहले दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बारे में जानते हैं.

कब और कहां होंगे दोनों सेमीफाइनल मुकाबले
वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत 29 अक्टूबर से होने वाली है. इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच असम, गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये दोनों मैच दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया में होगा दूसरा सेमीफाइनल
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है. ऐसे में पहले नंबर वाली टीम चौथे नंबर की टीम से सेमीफाइनल में खेलेगी. भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों लीग मैच में हार मिली थी, जब विशाखापट्टनम में भारत से मिले 330 रनों की ऑस्ट्रेलिया ने सफलतापूर्वक 3 विकेट से हासिल कर लिया था.

ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
अब भारतीय टीम लीग स्टेज में मिली हार का ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में बदला लेना चाहेगी और महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि उनके साथ 7 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया होगी. ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में जीता है.

भारत के सामने होगी इन बड़े खिलाड़ियों की चुनौती
अब ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से इंडिया की टक्कर होने वाली है. हरमनप्रीत कौर की टीम को एलिसा हीली की टीम से दो-दो हाथ करना होगा. ऑस्ट्रेलिया की ताकत बेथ मूनी, एशले गार्डन, मैगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, एलिना किंग, सोफी मोलिनी, तालिया मैक्ग्रा जैसी स्टार खिलाड़ी है, जिनसे पार पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप खेल रही है. ऐसे में वो पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहेंगे. भारत को लीग स्टेज में अब तक 6 मैचों में 3 में हार और 3 में जीत मिली है. उसके 6 पॉइंट है और वो टूर्नामेंट की चौथी सेमीफाइनलिस्ट बनी. अब उसे फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया होगा.

हरमन के पास सेमीफाइनल से पहले तैयारी का आखिरी मौका
उससे पहले आज यानी रविवार (26 अक्टूबर को) भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच खेलने वाली है. ये मौका भारत के पास सेमीफाइनल से पहले अपनी तैयारियां पुख्ता करने का होगा. जहां स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर अपनी योजनाओं को अमल में लाना चाहेंगी.

ये खबर भी पढ़ें : इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीके से छुआ

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA SEMI FINAL
SEMI FINAL OF WOMENS WORLD CUP 2025
ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025
SOUTH AFRICA AND ENGLAND SEMI FINAL
INDIA VS AUSTRALIA SEMI FINAL WC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.