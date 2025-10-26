भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले तैयारी का आखिरी मौका, जानिए कब और कहां होंगे 4 टीमों में महामुकाबले
Semi Final of Women's World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत की टीमें फाइनल में जगह बनाने के सेमीफाइनल में लड़ेंगी.
Published : October 26, 2025 at 1:28 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर आ गया है. आज यानी 26 अक्टूबर को लीग स्टेज के अंतिम दो मुकाबले खेले जा रहे हैं. इसके बाद सेमीफाइनल की जंग शुरू हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत की टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरेंगी. आइए उससे पहले दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बारे में जानते हैं.
कब और कहां होंगे दोनों सेमीफाइनल मुकाबले
वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत 29 अक्टूबर से होने वाली है. इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच असम, गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये दोनों मैच दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे.
The #CWC25 semi-final matchups are now set 🥵#ENGvSA #AUSvIND pic.twitter.com/RQ2ZjW10Df— ICC (@ICC) October 25, 2025
भारत और ऑस्ट्रेलिया में होगा दूसरा सेमीफाइनल
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है. ऐसे में पहले नंबर वाली टीम चौथे नंबर की टीम से सेमीफाइनल में खेलेगी. भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों लीग मैच में हार मिली थी, जब विशाखापट्टनम में भारत से मिले 330 रनों की ऑस्ट्रेलिया ने सफलतापूर्वक 3 विकेट से हासिल कर लिया था.
ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
अब भारतीय टीम लीग स्टेज में मिली हार का ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में बदला लेना चाहेगी और महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि उनके साथ 7 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया होगी. ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में जीता है.
And then there were 𝐟𝐨𝐮𝐫 🏆— ICC (@ICC) October 23, 2025
All the #CWC25 semi-finalists are now confirmed ✅
More ➡️ https://t.co/E4R02dgvdE pic.twitter.com/RHguNYg61A
भारत के सामने होगी इन बड़े खिलाड़ियों की चुनौती
अब ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से इंडिया की टक्कर होने वाली है. हरमनप्रीत कौर की टीम को एलिसा हीली की टीम से दो-दो हाथ करना होगा. ऑस्ट्रेलिया की ताकत बेथ मूनी, एशले गार्डन, मैगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, एलिना किंग, सोफी मोलिनी, तालिया मैक्ग्रा जैसी स्टार खिलाड़ी है, जिनसे पार पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप खेल रही है. ऐसे में वो पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहेंगे. भारत को लीग स्टेज में अब तक 6 मैचों में 3 में हार और 3 में जीत मिली है. उसके 6 पॉइंट है और वो टूर्नामेंट की चौथी सेमीफाइनलिस्ट बनी. अब उसे फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया होगा.
📸📸— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
Special moments from a sweet victory! 🥳#TeamIndia enter the semi-finals with a 5️⃣3️⃣-run win (DLS method) over New Zealand 💪
Scorecard ▶ https://t.co/AuCzj0Wtc3#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvNZ pic.twitter.com/qGrCieRLj8
हरमन के पास सेमीफाइनल से पहले तैयारी का आखिरी मौका
उससे पहले आज यानी रविवार (26 अक्टूबर को) भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच खेलने वाली है. ये मौका भारत के पास सेमीफाइनल से पहले अपनी तैयारियां पुख्ता करने का होगा. जहां स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर अपनी योजनाओं को अमल में लाना चाहेंगी.