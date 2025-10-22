बांग्लादेश-पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, भारत-श्रीलंका और न्यूजीलैंड में से कौन बनाएगा सेमीफाइनल में जगह? जानें
भारत-श्रीलंका और न्यूजीलैंड में से कौन किस तरह से अभी भी सेमीफाइनल में जगह बना सकता है, आइए पूरा समीकरण जानते हैं.
Published : October 22, 2025 at 2:21 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के नॉकआउट चरण में तीन टीमें पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनलिस्ट हैं. एक खाली स्थान के लिए तीन और टीमें दौड़ रही हैं, जिनमें भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल हैं.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार का मुकाबला इन तीनों टीमों के लिए अहम होगा. इस मुकाबले का रिजल्ट के बाद और आगे आने वाले मैचों के परिणाम के बाद इनमें से कौनसी टीम सेमीफाइनल में किस तरह जगह बना सकती है. आइए इस बारे में जानते हैं.
भारत कैसे बना सकता है सेमीफाइनल में जगह
भारत के इस समय 4 अंक. उनका नटे रन रेट +0.526 है और वो दो जीत के साथ चौथे स्थान पर है. अगर भारत अपने बाकी बचे दोनों मैच ( न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ) जीत जाता है, तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. वहीं, गुरुवार को न्यूजीलैंड महिला टीम पर जीत भी लीग चरण का अपना आखिरी मैच हारने पर भी काफी होगी.
न्यूजीलैंड पर जीत और बांग्लादेश के खिलाफ हार से भारत के छह अंक हो जाएंगे और वह टूर्नामेंट में एकमात्र टीम होगी जो इतने अंक और कुल तीन जीत के साथ टूर्नामेंट का समापन कर सकेगी. लीग चरण में टीमों के बराबर अंक होने की स्थिति में टीमों का क्रम निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में तय किया जाएगा.
- लीग मैचों में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम को उच्च स्थान दिया जाएगा.
- यदि लीग मैचों में समान अंक और समान जीत वाली टीमें हैं, तो ऐसी स्थिति में टीमों को लीग मैचों में उनके नेट रन रेट (NRR) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा.
- यदि दो या अधिक टीमें अभी भी बराबर हैं, तो उन्हें उनके बीच खेले गए आमने-सामने के मैच के परिणाम (अंक, और यदि अभी भी बराबर हैं, तो उन मैचों में NRR) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा.
- यदि उपरोक्त से लीग क्रम का समाधान नहीं होता है, या यदि लीग चरण के सभी मैचों का कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो टीमों को उनकी मूल लीग सीडिंग के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा.
भारत के हारने पर क्या होंगे समीकरण?
इसका मतलब है कि भारत व्हाइट फर्न्स (न्यूजीलैंड महिला टीम का उपनाम) पर जीत और बांग्लादेश से हार के साथ न्यूजीलैंड और संभवतः श्रीलंका - पर टाई ब्रेक का दावा करेगा. यदि भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है और फिर बांग्लादेश को हरा देता है, तो अंतिम चार में पहुंचने के लिए उसे लीग चरण के अंतिम दिन इंग्लैंड द्वारा व्हाइट फर्न्स को हराने पर निर्भर रहना होगा. यदि भारत अपने शेष दोनों मैच हार जाता है, तो वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा.
न्यूजीलैंड इस तरह सेमीफाइनल में बना सकता है जगह
न्यूजीलैंड के भी 4 अंक है. उनका नेट रन रेट -0.245 है. वो पांचवें स्थान पर हैं. अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी दोनों मैच (भारत और इंग्लैंड के खिलाफ) जीत जाता है, तो उसके आठ अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. भारत के खिलाफ जीत और इंग्लैंड से हार के बाद न्यूज़ीलैंड को अंतिम दिन भारत को हराने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना होगा और उसका नेट रन रेट श्रीलंका से बेहतर होना चाहिए (या पाकिस्तान द्वारा श्रीलंका को हराना).
किस तरह श्रीलंका के लिए खुलेंगे सेमीफाइनल के दरवाजे
श्रीलंका के इस समय 4 अंक है. उनका नेट रन रेट -1.035 नेट रन रेट है. टीम इस समय छठे स्थान पर है. श्रीलंका को सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई भी मौका पाने के लिए अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को हराना होगा. उन्हें भारत से अपने दोनों मैच हारने की भी उम्मीद करनी होगी. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट फर्न्स को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा और उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से अधिक रहा तो वो पहुंचे सकते हैं.