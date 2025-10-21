ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान टीम से बाहर
भारत के खिलाफ बल्ले से धमाल मचाने वाली ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को चोट के चलते अगले मैच से बाहर होने पड़ गया है.
Published : October 21, 2025 at 5:21 PM IST
हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 में धमाल मचा रही है. टीम लीग मैच की समाप्ति से पहले ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई थी. इस टीम को अब बीच टूर्नामेंट में एक बड़ा झटका लगा है. इस झटके ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस को पूरी तरह से निराश कर दिया है.
ऑस्ट्रेलिया कप्तान चोट के चलते हुईं बाहर
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और तूफानी सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली चोट के चलते अगले मैच से बाहर हो गई हैं. अब उनकी जगह पर टीम में नया विकेटकीपर भी नजर आएगा. क्योंकि वो टीम कप्तानी और बल्लेबाजी के अलावा विकेटकीपिंग का भी जिम्मा निभाते हैं.
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली पिछले शनिवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान पिंडली में मामूली खिंचाव के कारण चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी महिला विश्व कप मुकाबले से बाहर हो गई है. आपको बता दें कि इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में पहले ही प्रवेश कर चुकी है. इन दोनों टीमों के बीच ये मैच 23 अक्टूबर को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
Big blow for Australia ahead of their next #CWC25 contest against England.https://t.co/sbiV3rXTES— ICC (@ICC) October 21, 2025
इंग्लैंड के बाद अफ्रीका के खिलाफ भी होंगी बाहर?
हीली की अनुपस्थिति में टीम की उप-कप्तान ताहलिया मैकग्राथ टीम की कमान संभालेंगी. इसके बाद हीली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंतिम ग्रुप चरण के मुकाबले से भी बाहर हो सकती हैं. हीली की अनुपस्थिति में बेथ मूनी विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगी, जबकि जॉर्जिया वोल के अंतिम एकादश में जगह बनाने की संभावना है.
हीली ने बल्ले के जमाया रंग
हीली ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म बनाए रखा है और अपनी टीम की बल्लेबाजी का नेतृत्व किया है. वो टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष स्कोरर हैं, जिन्होंने 4 मैचों में 2 शतकों सहित 294 रन बनाए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 107 गेंदों में 142 रनों की शानदार पारी खेली, जो उनका छठा और कप्तान के रूप में पहला एकदिवसीय शतक है. हीली ने इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट से शानदार जीत में नाबाद 113 रनों की पारी खेली, जिससे यह लगातार दूसरा शतक बन गया.