ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान टीम से बाहर

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शॉट् खेलती हुईं ( IANS )

हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 में धमाल मचा रही है. टीम लीग मैच की समाप्ति से पहले ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई थी. इस टीम को अब बीच टूर्नामेंट में एक बड़ा झटका लगा है. इस झटके ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस को पूरी तरह से निराश कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया कप्तान चोट के चलते हुईं बाहर

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और तूफानी सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली चोट के चलते अगले मैच से बाहर हो गई हैं. अब उनकी जगह पर टीम में नया विकेटकीपर भी नजर आएगा. क्योंकि वो टीम कप्तानी और बल्लेबाजी के अलावा विकेटकीपिंग का भी जिम्मा निभाते हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली पिछले शनिवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान पिंडली में मामूली खिंचाव के कारण चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी महिला विश्व कप मुकाबले से बाहर हो गई है. आपको बता दें कि इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में पहले ही प्रवेश कर चुकी है. इन दोनों टीमों के बीच ये मैच 23 अक्टूबर को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.