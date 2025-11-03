ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को मिलेंगे इतने करोड़, जानें किस टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. जानें जीतने वाली और इस टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर होगी पैसों की बारिश
भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर होगी पैसों की बारिश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 7:25 AM IST

मुंबई: रविवार 2 नवंबर की रात महिला क्रिकेट की दुनिया को नया चैंपियन मिल गया. हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम ने सालों से चला आ रहा विश्व कप का सूखा दूर कर दिया. भारतीय टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया.

टीम इंडिया को कितने करोड़ मिलेंगे ?

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में इस बार ईनामी राशि में बहुत बढ़ोतरी की गई है. इस बार विश्व कप जीतने वाली टीम के लिए 4.48 मिलियन डॉलर यानी 39.55 करोड़ रुपये की ईनामी राशि रखी गई थी. जो भारतीय टीम को मिलेगी जबकि फाइनल मुकाबला हारने वाली टीम को 2.24 मिलियन डॉलर यानी 19.77 करोड़ की ईनामी राशि मिली.

आईसीसी ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी कि इस बार ईनामी राशि 2022 में हुए महिला विश्वकप से 297 फीसदी अधिक होगी. इस बार हुए विश्वकप के लिए कुल 13.88 मिलियन यूएस डॉलर यानी 122.5 करोड़ रुपये की ईनामी राशि रखी गई थी. जो पिछली बार महज 3.5 मिलियन डॉलर थी.

पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी ज्यादा इनामी राशि

इस बार महिला विश्व कप की ईनामी राशि पुरुष विश्व कप 2023 से भी अधिक है. 2023 में भारत में ही खेले गए पुरुष विश्व कप में चैंपियन टीम के लिए ईनामी राशि 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखी गई थी. गौरतलब है कि विश्व कप 2023 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी. रनर अप के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को 2 मिलियन यूएस डॉलर की ईनामी राशि मिली थी.

किस टीम को कितनी इनामी राशि ?

महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में कुल 8 टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले गए थे. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें इस वर्ल्ड कप में खेली.

सेमीफाइनल मुकाबलों में हारने वाली टीमों को 1.12 मिलियन यूएस डॉलर यानी 9.89 करोड़ रुपये की ईनामी राशि मिली. वहीं लीग मुकाबलों में मैच जीतने पर टीम को 34,314 यूएस डॉलर यानी 30.29 लाख रुपये मिले. इस विश्वकप में 5वें और छठे पायदान पर रहने वाली टीमों को 700,000 यूएस डॉलर यानी 62 लाख रुपये की ईनामी राशि मिली. जबकि 7वें और 8वें पायदान पर रहने वाली टीमों को 280,000 यूएस डॉलर यानी 24.71 लाख रुपये मिले.

