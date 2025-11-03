ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को मिलेंगे इतने करोड़, जानें किस टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर होगी पैसों की बारिश ( ETV Bharat )

मुंबई: रविवार 2 नवंबर की रात महिला क्रिकेट की दुनिया को नया चैंपियन मिल गया. हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम ने सालों से चला आ रहा विश्व कप का सूखा दूर कर दिया. भारतीय टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया को कितने करोड़ मिलेंगे ? आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में इस बार ईनामी राशि में बहुत बढ़ोतरी की गई है. इस बार विश्व कप जीतने वाली टीम के लिए 4.48 मिलियन डॉलर यानी 39.55 करोड़ रुपये की ईनामी राशि रखी गई थी. जो भारतीय टीम को मिलेगी जबकि फाइनल मुकाबला हारने वाली टीम को 2.24 मिलियन डॉलर यानी 19.77 करोड़ की ईनामी राशि मिली. आईसीसी ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी कि इस बार ईनामी राशि 2022 में हुए महिला विश्वकप से 297 फीसदी अधिक होगी. इस बार हुए विश्वकप के लिए कुल 13.88 मिलियन यूएस डॉलर यानी 122.5 करोड़ रुपये की ईनामी राशि रखी गई थी. जो पिछली बार महज 3.5 मिलियन डॉलर थी.