"महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इंतज़ार", शेफाली वर्मा के पिता बोले - फिर से मनाएंगे जोरदार दिवाली

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम इंडिया ही जीतेगी, इस बात का शेफाली वर्मा के पिता को यकीन है.

ICC Women Cricket World Cup 2025 Shafali Verma father is confident of Team India victory
"महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इंतज़ार" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
रोहतक : आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मुंबई में लगातार बारिश के चलते टॉस में देरी हुई है. वहीं टीम इंडिया में खेल रही हरियाणा के रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा के पिता को पूरा यकीन है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज भारत को ही मिलेगी.

फाइनल के मुकाबले को लेकर जश्न का माहौल : मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में हो रहे मुकाबले से भारत को ढेरों उम्मीदें हैं. भारतीय टीम जहां तीसरे बार फाइनल मुकाबले में पहुंची हैं, तो वहीं साउथ अफ्रीका ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. आज होने वाले महिला वर्ल्डकप फाइनल के मुकाबले को लेकर लोगों में जश्न का माहौल है. मैच को देखने के लिए क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा की रोहतक स्थित अकादमी में परिवार खिलाड़ियों के साथ मैच देखने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं. शेफाली वर्मा की अकादमी में स्क्रीन लगाई गई है और परिजन उनकी सुपरहिट पारी का इंतजार कर रहे हैं.

"महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जरूर जीतेगा भारत" (Etv Bharat)

फिर से दिवाली मनाने का इंतज़ार : शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा ने कहा कि " वे बीसीसीआई बोर्ड को धन्यवाद देते हैं, सारे चयनकर्ता को धन्यवाद देते हैं, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को भी धन्यवाद देते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है. ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए. शेफाली से बात हुई थी, वो अपने प्रदर्शन से मायूस थी. मैंने उसकी हौसला अफजाई की और उसे बताया कि तुमने पहले बहुत अच्छा खेला है. एलबीडब्ल्यू से आउट होने के बारे में उसे सावधान किया. फिर उसने प्रैक्टिस भी की है. उसके बाद प्रैक्टिस के बारे में उससे बात भी की है. उसने बताया कि इस बार बॉल नहीं आ पाएगी पैड की तरफ, उससे पहले बैट चलेगा. मैं चाहता हूं कि बेटी के बैट से रन निकले और टीम इंडिया जीते. उसे समझाया है कि पिच पर बने रहना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें. देश ने एक दिवाली मनाई है, चाहता हूं कि देश आज भी एक दिवाली मनाएं."

