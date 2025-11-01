ETV Bharat / sports

शेफाली वर्मा के परिजनों ने ईटीवी भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले - "बेटी का हौसला बढ़ाया, ट्रॉफी जरूर आएगी"

महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम के पहुंचने पर क्रिकेटर शेफाली वर्मा के परिजनों से ईटीवी भारत ने बातचीत की है.

ICC Women Cricket World Cup 2025 exclusive conversation with Shafali Verma parents
शेफाली वर्मा के माता-पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
रोहतक : आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने फाइनल में एंट्री कर ली है. अब भारत का सामना 2 नवंबर को नवी मुंबई में ही साउथ अफ्रीका से होगा. इस जीत को लेकर टीम का हिस्सा रही शेफाली वर्मा के परिजनों से ईटीवी भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है. शेफाली वर्मा के पिता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि फाइनल मुकाबले में भारत की एंट्री से वे काफी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने भारतीय टीम को फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं दी है.

"शेफाली की हौसला अफजाई की" : शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि " मैं खुद क्रिकेट का खिलाड़ी था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका तो बेटी को बड़े स्तर पर ले जाने की मेरी जिद थी. मैं खुद उसे खेलने के लिए प्रेरित करता था. इसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन मैं कभी रुका नहीं और यही वजह है कि शेफाली आज इस मुकाम पर पहुंची है. उसने अपने माता-पिता के साथ-साथ अपने देश और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है. पिछले कुछ मैच में शेफाली का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा, इसे लेकर वो थोड़ी मायूस भी है लेकिन मैंने उसकी हौसला अफजाई की है और कहा है कि वो अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें जिससे फाइनल मैच में वो अच्छा खेल सके. मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल मैच में शेफाली और बाकी लड़कियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी और वर्ल्ड कप इस बार भारत जरूर आएगा."

शेफाली वर्मा के परिजनों ने ईटीवी भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत (Etv Bharat)

"भारतीय टीम जीत का परचम लहराएगी" : वहीं शेफाली की मां ने कहा कि "जब बेटी मैदान पर होती है तो मैं मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती रहती हूं कि बेटी मैच में अच्छा प्रदर्शन करें. शेफाली से उन्होंने फोन पर भी बात की है और शेफाली ने कहा है कि वो फाइनल मैच में बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारतीय टीम जीत का परचम लहराएगी."

