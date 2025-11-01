"अमनजोत कौर को मिला छोटी हाइट का फायदा", कोच बोले - "सुबह 5 बजे क्रिकेट ग्राउंड पहुंचकर करती थी मेहनत"
आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में विजयी चौका लगाने वाली अमतजोत कौर के कोच नागेश गुप्ता से ईटीवी भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की.
Published : November 1, 2025 at 6:52 PM IST
पंचकूला : सात बार की विश्व क्रिकेट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में रोमांचक चौका लगाकर भारतीय टीम को तीसरी बार महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने की खुशी देने वाली ऑल राउंडर अमनजोत कौर एक बेस्ट फिनिशर हैं. ईटीवी भारत ने अमनजोत कौर को क्रिकेट के गुर सिखाने वाले हरियाणा के पंचकूला निवासी कोच नागेश गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की.
मिडिल ओवर और मैच फिनिशर है अमनजोत: पंचकूला के पास जीरकपुर के पीर-मुच्छला में क्रिकेट अकादमी के संचालक कोच नागेश गुप्ता ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि "अमनजोत फाइनल मैच में भी टीम के लिए मजबूत भूमिका निभाने के साथ-साथ बेस्ट फिनिशर बन सकती हैं. अमनजोत कौर एक आत्मविश्वासी खिलाड़ी हैं. वो टीम के लिए मिडिल ओवर में भरोसेमंद गेंदबाज तो हैं ही, साथ ही मैच फिनिशर की भूमिका भी बड़े दमदार तरीके से निभाती हैं. उन्होंने बताया कि अमनजोत क्रिकेट खेलने की शुरूआत से ही अपने खेल में लगातार निखार लाती रही हैं और उन्होंने कभी अपना आत्मविश्वास कमजोर नहीं होने दिया."
गेंदबाजी में लाइन-लेंथ पर काम किया: अमनजोत के बारे में बताते हुए नागेश गुप्ता ने कहा कि "शुरूआती दौर में भी अमनजोत का गेंदबाजी एक्शन नेचुरल अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद बॉल की लाइन लेंथ को बेहतर बनाने पर उन्होंने काफी काम किया है. अमनजोत अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन लेकर आई है. उन्होंने अमनजोत को स्पिन गेंदबाजी बेहतर करने के गुर भी सिखाए हैं."
2016 से क्रिकेट की शुरूआत: नागेश ने बताया कि "अमनजोत उनसे पहली बार साल 2016 में चंडीगढ़ की एक क्रिकेट अकादमी में मिली. उस दौरान वे चंडीगढ़ सेक्टर-32 के सरकारी स्कूल में कोचिंग देते थे. चंडीगढ़ क्रिकेट अकादमी में सीटें फुल होने से अमनजोत को वहां से सीखने का मौका नहीं मिला. तब किसी व्यक्ति के कहने पर अमनजोत कौर और उनके परिवार ने कोच नागेश गुप्ता से ट्रेनिंग लेने की इच्छा जताई और फिर अगले ही दिन से अमनजोत कोच नागेश की अकादमी में प्रैक्टिस के लिए पहुंच गई. बीते नौ वर्ष से अमनजोत लगातार प्रशिक्षण लेकर अपने खेल में निखार लाती गई और भारतीय टीम में शामिल होकर अब बतौर बेस्ट ऑल राउंडर देश के लिए क्रिकेट की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने को तैयार हैं."
कोच ने ऑल-राउंडर की नज़र से देखा: कोच नागेश ने बताया कि "अमनजोत कौर ने अपनी क्रिकेट की शुरूआत बतौर गेंदबाज की. लेकिन करीब छह महीने से एक वर्ष के दौरान उन्होंने उसकी ऑल-राउंडर प्रतिभा को पहचाना. कोच के कहने पर अमनजोत ने बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया. इसके बाद कोच ने उनकी बैटिंग टेक्निक पर ध्यान देते हुए कमियों को दूर करना शुरू किया. नागेश ने बताया कि अमनजोत शुरूआत से फिट थी, एथलीट थी, फील्डर भी अच्छी थी. नतीजतन अब वे एक अच्छी ऑल-राउंडर हैं."
छोटी हाइट का फायदा मिला: नागेश ने बताया कि "अमनजोत को छोटा कद होने का गेंदबाजी और बल्लेबाजी, दोनों में काफी अच्छा फायदा मिला है. क्योंकि छोटे होने के कारण अमन की गेंद स्किट अच्छा करती है, इससे बल्लेबाज को खेलने का समय कम मिलता है. बल्लेबाजी में भी कद कम होने के चलते वे अपने कदमों को जल्द घुमाते हुए पोजीशन ले पाती है. कोच नागेश ने क्रिकेट जगत में छोटे कद के बड़े नाम सचिन तेंदुलकर और सुनील गावास्कर का उदाहरण भी दिया."
सुबह पांच बजे ग्राउंड में पहुंचती थी अमनजोत: कोच नागेश ने बताया कि "अमनजोत शुरूआत से ही काफी ज्यादा मेहनती थी. जब सुबह साढ़े पांच बजे का सेशन होता था तो अमनजोत पिता के साथ सुबह पांच बजे ही ग्राउंड पहुंच जाती थी. अमनजोत कौर ग्राउंड में सबसे पहले आने वाली और देरी से जाने वाली खिलाड़ियों में शामिल रही हैं."
"चक दे इंडिया": नागेश गुप्ता ने कहा कि "भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी को घर लाने का सुनहरा मौका है. हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका बड़ी सूझ-बूझ से निभाते हुए बिना किसी चूक और विरोधी टीम की कमजोर कड़ी का फायदा उठाते हुए देश के लिए वर्ल्ड कप ट्रॅाफी उठानी है". उन्होंने चक दे इंडिया कहते हुए टीम की हौसला-अफजाई करते हुए शुभकामनाएं भी दी.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - शेफाली वर्मा के परिजनों ने ईटीवी भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले - "बेटी का हौसला बढ़ाया, ट्रॉफी जरूर आएगी"
ये भी पढ़ें - भारत और दक्षिण अफ्रीका में होगी खिताबी जंग, दुनिया को मिलेगा नया विश्व चैंपियन
ये भी पढ़ें - बारिश की भेंट चढ़ा भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए किसे मिलेगी वर्ल्ड कप ट्रॉफी