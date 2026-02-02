ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने पर ICC का आया बड़ा बयान, पाकिस्तान का होगा बड़ा नुकसान

ICC ने यह भी कहा कि वह इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहा है. आईसीसी ने अपने बयान में कहा, 'ICC टूर्नामेंट खेल की अखंडता, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं, और चुनिंदा रूप से हिस्सा लेना प्रतियोगिताओं की भावना और पवित्रता को कमजोर करता है. हालांकि ICC राष्ट्रीय नीति के मामलों में सरकार की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला ग्लोबल खेल या दुनिया भर के फैंस, जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग शामिल हैं, के कल्याण के हित में नहीं है.

भारत के खिलाफ मैच न खेलने पर ICC का आया बड़ा बयान पाकिस्तान के इस फैसले पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप A मैच का बहिष्कार करने का फैसला ग्लोबल क्रिकेट की अखंडता को कमजोर करता है. और इसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा नुकसान हो सकता है.

पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसला के कई कारण बता रहा है, जिसमें मुख्य कारण बांग्लादेश को लेकर ICC का पक्षपातपूर्ण फैसला बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाना चाहती थी, इसी विरोध में पाकिस्तानी टीम से 15 फरवरी को भारत के साथ मैच न खेलने को कहा गया है.

Pakistan boycott India Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश का ड्रामा खत्म होने के बाद दूसरा ड्रामा पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है. पाकिस्तान की सरकार ने रविवार को अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में भाग लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन बिना कोई कारण बताए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया.

बयान में आगे कहा गया, 'ICC उम्मीद करता है कि PCB अपने देश में क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है. ICC की प्राथमिकता T20 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन बनी हुई है, जो PCB सहित इसके सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए. उम्मीद है कि PCB एक ऐसा समाधान तलाशेगा जो सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा करे.'

भारत-पाकिस्तान से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है

बता दें कि भारत-पाकिस्तान मैच से किसी भी दूसरे ICC टूर्नामेंट मैच की तुलना में ज्यादा रेवेन्यू मिलता है और आमतौर पर ज्यादा दर्शक इसे देखते हैं. सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए कमर्शियल रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, 2012 से हर टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, भले ही दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते खराब होने के कारण 14 सालों तक कोई बाइलेटरल क्रिकेट नहीं हुआ.

नॉकआउट मैच में क्या होगा

यह अभी भी साफ नहीं है कि अगर टीमें नॉकआउट मैच में मिलती हैं तो क्या होगा. 24 जनवरी को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला लेगी, जिसके बाद 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर संदेह के बादल छा गए थे. बता दें कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान

पाकिस्तान ग्रुप A में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूनाइटेड यूएसए के साथ है. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं, जो भारत के साथ टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है. पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जो टूर्नामेंट का पहला दिन है, इसके बाद 10 और 18 फरवरी को क्रमशः USA और नामीबिया का सामना करेगा.

अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है तो उसे दो अंक गंवाने पड़ सकते हैं. ICC खेलने की शर्तों के अनुसार, बहिष्कार से पाकिस्तान के नेट रन रेट पर भी असर पड़ेगा.

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा, मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक.