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ICC T20I रैंकिंग के टॉप-4 में तीन भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा, अय्यर अपने करियर के बेस्ट स्थान पर पहुंचे

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ( IANS )

ICC T20I Latest Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की है. जिसमें बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में भारत का दबदबा साफ नजर आ रहा है. टॉप-4 में तीन भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है. हालांकि टीम टी20 रैंकिंग में 269 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है. जबकि इंग्लैंड उतनी ही रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है.

अय्यर की लंबी छलांग

वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजों की ताजा ICC T20I रैंकिंग में तीन स्थान ऊपर चढ़कर करियर के बेस्ट चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. अय्यर ने लखनऊ में सीरीज के पहले मैच में अपना पहला T20I शतक लगाया, जिससे ताजा रैंकिंग में उन्हें काफी फायदा हुआ. खास बात ये है कि उनके चौथे स्थान पर पहुंचने का मतलब है कि अब भारत के तीन खिलाड़ी टॉप चार में शामिल हैं. जिसमें ईशान किशन लिस्ट में सबसे आगे हैं और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं.जबकि पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान तीसरे स्थान पर हैं.