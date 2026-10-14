ICC T20I रैंकिंग के टॉप-4 में तीन भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा, अय्यर अपने करियर के बेस्ट स्थान पर पहुंचे
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ICC T20I रैंकिंग में अपने करियर के बेस्ट चौथे स्थान पर पहुंच गए.
Published : October 14, 2026 at 7:17 PM IST
ICC T20I Latest Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की है. जिसमें बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में भारत का दबदबा साफ नजर आ रहा है. टॉप-4 में तीन भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है. हालांकि टीम टी20 रैंकिंग में 269 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है. जबकि इंग्लैंड उतनी ही रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है.
अय्यर की लंबी छलांग
वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजों की ताजा ICC T20I रैंकिंग में तीन स्थान ऊपर चढ़कर करियर के बेस्ट चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. अय्यर ने लखनऊ में सीरीज के पहले मैच में अपना पहला T20I शतक लगाया, जिससे ताजा रैंकिंग में उन्हें काफी फायदा हुआ. खास बात ये है कि उनके चौथे स्थान पर पहुंचने का मतलब है कि अब भारत के तीन खिलाड़ी टॉप चार में शामिल हैं. जिसमें ईशान किशन लिस्ट में सबसे आगे हैं और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं.जबकि पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान तीसरे स्थान पर हैं.
टी20 में गेंदबाजों की रैंकिंग
गेंदबाजों की रैंकिंग अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान 720 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बरकरार हैं. जबकि दूसरे नंबर पर एडम जम्पा और तीसरे स्थान पर आदिल राशिद का कब्जा है. इस लिस्ट के टॉप-10 में भारत का सिर्फ एक ही गेंदबाज है. अक्षर पटेल 649 रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं. जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 637 रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं.
टी20 का बेस्ट ऑलराउंडर कौन?
ICC की ताजा टी20 रैंकिंग के हिसाब से नंबर वन टी20 ऑलराउंडर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा हैं. जो 321 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के साइम अय्यूब हैं. जबकि तीसरे नंबर पर रोस्टन चेस हैं. इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या एक मात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, जो 204 रेंटिंग के साथ 8वें नंबर पर बने हुए हैं. जबकि ये भारतीय ऑलराउंडर चोट की वजह से टीम से काफी समय से बाहर चल रहा है.