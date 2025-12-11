ETV Bharat / sports

सुनहरा मौका! मात्र 100 रुपये में लूट लो T20 वर्ल्ड कप के टिकट, जानिए भारत-पाक मैच के लिए देने होंगे कितने रूपये?

सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ( ANI )

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टिकट की बिक्री शुरू कर दी है. आज यानी 11 दिसंबर शाम 6:45 बजे से क्रिकेट फैंस अपनी पसंदीदा टीम के मैचों की टिकट बुक कर सकते हैं. सभी क्रिकेट फैंस के पास भी टिकट बुक करने का मौका होगा. इस टूर्नामेंट के लिए ऑनलाइन टिकट बुक माई शो से प्राप्त की जा सकती हैं. टिकट का शुरुआत प्राइस 100 रूपए रखा गया है, जो क्रिकेट लवर्स के लिए खुशी की बात है. टूर्नामेंट 7 फरवरी को शुरू होगा, जिसमें पहले दिन तीन मैच खेले जाएंगे. पाकिस्तान और नीदरलैंड कोलंबो में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश कोलकाता में आमने-सामने होंगे, जबकि भारत मुंबई में यूएसए के खिलाफ खेलेगा. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के आठ स्टेडियम में खेला जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि, कुछ स्टेडियम में टिकटों की कीमत ₹100 से शुरू होगी, ठीक वैसे ही जैसे महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में था. इसके साथ ही श्रीलंका में होने वाले मैचों के टिकटों की कीमत LKR (श्रीलंकाई रूपये) 1000 ( भारत के लगभग 294.26 रुपये) से शुरू होगी. भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के टिकट का प्राइस 2500 से शुरू होने की संभावना है. टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी (ANI)