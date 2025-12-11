सुनहरा मौका! मात्र 100 रुपये में लूट लो T20 वर्ल्ड कप के टिकट, जानिए भारत-पाक मैच के लिए देने होंगे कितने रूपये?
T20 World Cup Tickets: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टिकट की ब्रिकी शुरू हो गई है. आइए जानें आप कैसे टिकट बुक कर सकते हैं.
Published : December 11, 2025 at 5:41 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 5:54 PM IST
हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टिकट की बिक्री शुरू कर दी है. आज यानी 11 दिसंबर शाम 6:45 बजे से क्रिकेट फैंस अपनी पसंदीदा टीम के मैचों की टिकट बुक कर सकते हैं. सभी क्रिकेट फैंस के पास भी टिकट बुक करने का मौका होगा. इस टूर्नामेंट के लिए ऑनलाइन टिकट बुक माई शो से प्राप्त की जा सकती हैं. टिकट का शुरुआत प्राइस 100 रूपए रखा गया है, जो क्रिकेट लवर्स के लिए खुशी की बात है.
टूर्नामेंट 7 फरवरी को शुरू होगा, जिसमें पहले दिन तीन मैच खेले जाएंगे. पाकिस्तान और नीदरलैंड कोलंबो में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश कोलकाता में आमने-सामने होंगे, जबकि भारत मुंबई में यूएसए के खिलाफ खेलेगा. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के आठ स्टेडियम में खेला जाएगा.
दिलचस्प बात यह है कि, कुछ स्टेडियम में टिकटों की कीमत ₹100 से शुरू होगी, ठीक वैसे ही जैसे महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में था. इसके साथ ही श्रीलंका में होने वाले मैचों के टिकटों की कीमत LKR (श्रीलंकाई रूपये) 1000 ( भारत के लगभग 294.26 रुपये) से शुरू होगी. भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के टिकट का प्राइस 2500 से शुरू होने की संभावना है.
आईसीसी के CEO संजोग गुप्ता ने एक बयान में कहा, '100 रूपये जितनी कम कीमत से टिकट शुरू होने के साथ आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है. हम एक वर्ल्ड-क्लास मैच-डे अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो खेल के प्रति भारत के जुनून, आधुनिक सुविधाओं, आसान लॉजिस्टिक्स और एनर्जी से भरे स्टेडियम को दिखाता है'.
उन्होंने आगे कहा, 'यह टूर्नामेंट फैंस के लिए एक साथ आने और क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट का जश्न मनाने का मौका है. हमने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम किया है ताकि पहुंच, आराम और एक ग्लोबल इवेंट के लायक माहौल सुनिश्चित किया जा सके. हम पूरे भारत और दुनिया भर के फैंस का रोमांचक एक्शन देखने और जीवन भर की यादें बनाने के लिए गर्मजोशी से स्वागत करते हैं'.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (नई दिल्ली), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड (कोलंबो) और पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी) वे स्टेडियम हैं, जहां टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे.
बीसीसीआई के मानद सचिव देवाजीत सैकिया ने अपने बयान में कहा, "₹100 जितनी कम कीमत से टिकट शुरू होने के साथ ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है. हम एक वर्ल्ड-क्लास मैच-डे अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो खेल के प्रति भारत के जुनून, आधुनिक सुविधाओं, आसान लॉजिस्टिक्स और एनर्जी से भरे स्टेडियम को दिखाता है'.