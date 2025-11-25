ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, रोहित को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026, भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा.
Published : November 25, 2025 at 8:23 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने मुंबई में आयोजित एक शानदार फंक्शन में कई क्रिकेटरों की मौजूदगी में ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल और फिक्सचर का ऐलान कर दिया है.
कहां होंगे मैच?
इस बड़े टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं. भारत के पांच शहर दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम), कोलकाता (ईडन गार्डन्स), मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम), चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम) और अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो में आर प्रेमदा स्टेडियम और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी में पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के कुछ मैच खेले जाएंगे.
THE VENUES OF THE 2026 T20 WORLD CUP. pic.twitter.com/iZvXLSVDii— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 25, 2025
टूर्नामेंट में 20 टीमें लेंगी भाग
टूर्नामेंट में पहली बार 20 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें इटली अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी. 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में पांच टीमें हैं. इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया को ग्रुप ए में रखा गया है. हर दिन तीन तीन मैच खेले जाएंगे, पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो या कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुंबई में होगा. फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो उसके मैच कोलंबो में ही खेले जाएंगे.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स
- ग्रुप A: इंडिया, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान
- ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
- ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल
- ग्रुप D: साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के ग्रुप मैच
- 07 Feb: IND vs USA, मुंबई 7:00 PM
- 12 Feb: IND vs NAM, दिल्ली 7:00 PM
- 15 Feb: IND vs PAK, प्रेमदासा, कोलंबो 7:00 PM
- 18 Feb: IND vs NED अहमदाबाद 7:00 PM
T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर बनाया. रोहित शर्मा ने इस सम्मान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जय शाह को धन्यवाद दिया और कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी और सम्मान की बात है. उम्मीद है कि हम पिछले साल जैसा जादू इस वर्ल्ड कप में भी कर पाएंगे.'
ICC ANNOUNCING ROHIT SHARMA AS THE BRAND AMBASSADOR. 🇮🇳pic.twitter.com/nNzL12tN87— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 25, 2025
उन्होंने आगे कहा, 'मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे एक यादगार समय बिताएं और भारत की मेहमाननवाज़ी का आनंद लें और बहुत सारी यादें अपने साथ ले जाएं.'
बता दें कि रोहित ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की, जिसने सीनियर पुरुष टीम के लिए ICC ट्रॉफी के 11 साल के सूखे को खत्म किया. रोहित ने उस वर्ल्ड कप में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, वो 156.70 के स्ट्राइक-रेट से 257 रन बनाकर भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे.