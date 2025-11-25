ETV Bharat / sports

ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, रोहित को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

ICC टी20 वर्ल्ड कप ( Getty Images )

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने मुंबई में आयोजित एक शानदार फंक्शन में कई क्रिकेटरों की मौजूदगी में ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल और फिक्सचर का ऐलान कर दिया है. कहां होंगे मैच?

इस बड़े टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं. भारत के पांच शहर दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम), कोलकाता (ईडन गार्डन्स), मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम), चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम) और अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो में आर प्रेमदा स्टेडियम और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी में पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के कुछ मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट में 20 टीमें लेंगी भाग

टूर्नामेंट में पहली बार 20 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें इटली अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी. 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में पांच टीमें हैं. इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया को ग्रुप ए में रखा गया है. हर दिन तीन तीन मैच खेले जाएंगे, पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो या कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुंबई में होगा. फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो उसके मैच कोलंबो में ही खेले जाएंगे.