ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, रोहित को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026, भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा.

ICC टी20 वर्ल्ड कप
ICC टी20 वर्ल्ड कप (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 8:23 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 8:51 PM IST

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने मुंबई में आयोजित एक शानदार फंक्शन में कई क्रिकेटरों की मौजूदगी में ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल और फिक्सचर का ऐलान कर दिया है.

कहां होंगे मैच?
इस बड़े टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं. भारत के पांच शहर दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम), कोलकाता (ईडन गार्डन्स), मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम), चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम) और अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो में आर प्रेमदा स्टेडियम और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी में पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के कुछ मैच खेले जाएंगे.

टूर्नामेंट में 20 टीमें लेंगी भाग
टूर्नामेंट में पहली बार 20 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें इटली अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी. 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में पांच टीमें हैं. इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया को ग्रुप ए में रखा गया है. हर दिन तीन तीन मैच खेले जाएंगे, पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो या कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुंबई में होगा. फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो उसके मैच कोलंबो में ही खेले जाएंगे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स

  • ग्रुप A: इंडिया, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान
  • ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
  • ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल
  • ग्रुप D: साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई

T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के ग्रुप मैच

T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स (ICC)
भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत मुंबई में 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा. उसके बाद 12 फरवरी को नई दिल्ली में नामीबिया से मुकाबला करेगा. फिर मेन इन ब्लू 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ ग्रूप मैच के लिए कोलंबो जाएगा और 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड से मुकाबला करेगा.
  • 07 Feb: IND vs USA, मुंबई 7:00 PM
  • 12 Feb: IND vs NAM, दिल्ली 7:00 PM
  • 15 Feb: IND vs PAK, प्रेमदासा, कोलंबो 7:00 PM
  • 18 Feb: IND vs NED अहमदाबाद 7:00 PM

T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर बनाया. रोहित शर्मा ने इस सम्मान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जय शाह को धन्यवाद दिया और कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी और सम्मान की बात है. उम्मीद है कि हम पिछले साल जैसा जादू इस वर्ल्ड कप में भी कर पाएंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे एक यादगार समय बिताएं और भारत की मेहमाननवाज़ी का आनंद लें और बहुत सारी यादें अपने साथ ले जाएं.'

बता दें कि रोहित ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की, जिसने सीनियर पुरुष टीम के लिए ICC ट्रॉफी के 11 साल के सूखे को खत्म किया. रोहित ने उस वर्ल्ड कप में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, वो 156.70 के स्ट्राइक-रेट से 257 रन बनाकर भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे.

हमने दिल टूटते देखा है, इसलिए यह इतना खास था... टी20 वर्ल्ड कप की जीत पर रोहित शर्मा ने बोली मन की बात

T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE
ROHIT SHARMA BRAND AMBASSADOR
INDIA PAKISTAN T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 GROUP
ICC T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE

