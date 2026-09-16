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ICC टी20 रैंकिंग: बल्लेबाजी में ईशान-अभिषेक का जलवा, गेंदबाजी में राशिद खान नंबर-1 बरकरार

ICC की टी20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 4:51 PM IST

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दुबई: अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का फल टीम इंडिया के साथ साथ खिलाड़ियों को भी मिला है. जहां टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज के लगातार दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है वहीं भारतीय बल्लेबाजों को आईसीसी की रैंकिंग में भी फायदा हुआ है. बुधवार को जारी ICC T20I बैटिंग रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए, जबकि उनके साथी खिलाड़ी ईशान किशन टॉप पर बने हुए हैं.

नंबर-1 टी20 बल्लेबाज
सीरीज के पहले मैच में शानदार 82 रन बनाने के बाद अभिषेक एक स्थान ऊपर चढ़े और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान से आगे निकल गए. अभिषेक के अब कुल 862 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं. जो कि पहले नंबर पर काबिज ईशान किशन (913 पॉइंट्स) से 51 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं. टी20 के टॉप टेन बल्लेबाजों में ईशान और अभिषेक के अलावा टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा भी शामिल हैं. वो 740 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं.

नंबर-1 टी20 बल्लेबाज
नंबर-1 टी20 बल्लेबाज (ICC)

नंबर-1 टी20 गेंदबाज
वहीं अगर हम टी20 बॉलिंग रैंकिंग पर नजर डालें तो वहां पर अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान 744 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं. उसके बाद पाकिस्तान के अबरार अहमद 736 अंकों के साथ दूसरे और इंग्लैंड के आदिल राशिद 710 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी बढ़त हासिल की है. ​​वरुण चक्रवर्ती (678 रेटिंग पॉइंट्स) दो स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंच गए, जबकि जसप्रीत बुमराह (650 रेटिंग पॉइंट्स) सात स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर आ गए.

नंबर-1 टी20 गेंदबाज
नंबर-1 टी20 गेंदबाज (ICC)

नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर
ICC की ताजा टी20 रैंकिंग के अनुसार जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा नंबर वन ऑलराउंडर हैं. उनके कुल 321 रेटिंग पॉइंट्स हैं. जबकि भारत के हार्दिक पांड्या 234 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर हैं. अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई भी सीरीज के पहले मैच में नाबाद अर्धशतक लगाने के बाद T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में ऊपर चढ़े. वे अब 246 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर
नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर (ICC)

नंबर-1 टी20 टीम
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम इंडिया का दबदबा अभी भी बना हुआ है. वो 269 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर-1 टी20 टीम बनी हुई है. इसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है. पाकिस्तान इस लिस्ट में छठे स्थान पर है.

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