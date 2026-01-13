ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप शुरु होने से पहले हुआ राजनीति का शिकार, ICC के फैसले का इंतजार

ईटीवी भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर अपनी खास कवरेज शुरू कर रहा है, जिसमें टूर्नामेंट से जुड़ी खास जानकारी पेश की जाएगी.

टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी
टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 1:16 PM IST

हैदराबाद: क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट टी20 विश्व कप 2026, एक दशक बाद उपमहाद्वीप के एक हिस्से में लौट रहा है. जो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होने वाला है. आईसीसी के इस मेगा इवेंट में पहला बार पांच महाद्वीपों की 20 टीमें एक ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगी. टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही चारों तरफ क्रिकेट को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन दुख की बात ये है कि सब कुछ सकारात्मक नहीं है.

टी20 वर्ल्ड कप का ब्लॉकबस्टर मैच
एक तो, क्षेत्र की भू-राजनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा, जिसकी वजह से एक तटस्थ स्थान के रास्ते ने कोलंबो को एक बड़ा अवसर दिया है और 15 फरवरी, 2026 को भारत-पाकिस्तान के बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा. यह ब्लॉकबस्टर मैच टूर्नामेंट में जोश बढ़ाएगा.

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद
पाकिस्तान के अलावा सीमा के दूसरी ओर - बांग्लादेश में बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक अस्थिर और कट्टरपंथी राजनीतिक शासन ने अपने क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं को निशाना बनाया है, जिससे भारत में उनके खिलाड़ियों के भारतीय क्षेत्र में खेलने की सही होने पर सवाल उठ रहे हैं.

इस बीच, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्षेत्र में, खासकर कोलकाता में, अपने खिलाड़ियों के खेलने को लेकर सुरक्षा चिंताएं जताई हैं. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) इस मुद्दे पर अब तक चुप है.

बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का असर पहले ही शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पर पड़ चुका है, उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों पर बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ा.

ICC को भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सावधानी से कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि सारा संघर्ष बेवजह खेल में फैल रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच रद्द होने जैसे मौके अभी भी यादों में ताजा हैं, जिससे बातचीत अस्थिरता और अनिश्चितता की ओर मुड़ जाती है.

लेकिन जब ICC चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों पदों पर भारतीय दिग्गज बैठे हैं, BCCI क्रिकेट का सबसे प्रभावशाली बोर्ड है, और क्रिकेट के सभी बड़े स्पॉन्सर भारत से हैं, तो पड़ोसी देश का मैच को न्यूट्रल वेन्यू जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाना मुश्किल लगता है.

भले ही ICC के सामने आ रही आपत्तियों को देखते हुए नए शेड्यूल पर विचार करने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑर्गनाइजर बांग्लादेश को शांत रहने और बिना किसी डर के खेलने के लिए मना लेंगे.

बांग्लादेश को कोलकाता (ईडन गार्डन्स में) में तीन मैच और मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम में) में एक मैच खेलना है. ध्रुवीकृत राजनीति और सामाजिक माहौल की नाजुक दुनिया में उभरती क्रिकेट की इन सच्चाइयों से दूर, जो किसी भी वर्ल्ड क्रिकेट इवेंट के रोमांच को फीका कर रही हैं, खुद है, लेकिन जब ये एक बार शुरू हो जाता है तो फिर सारी बुरी बातों को भुला देता है.

भारतीय टीम के सामने बड़ा चैलेंज
इस बार, टीम इंडिया पर सिर्फ जियो पॉलिटिक्स से निपटने से कहीं ज्यादा बोझ है. उसके सामने एक टी20 ट्रॉफी को डिफेंड करने और लगातार दो बार चैंपियन बनने की मुश्किल चुनौती है. और यह सब स्टार रोहित शर्मा- विराट कोहली की जोड़ी के बिना हो रहा है, जिसने अब तक इस फॉर्मेट को मजबूत बनाया था.

कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक ऐसी टीम की कप्तानी का बोझ उठाना है जिसमें कुछ ही खिलाड़ी अनुभवी हैं, और उनका अपना फॉर्म भी उस रॉकस्टार जोन में नहीं है जैसा वह आमतौर पर अपने बल्ले से दिखाते हैं, इसलिए यह देखना बाकी है कि क्या ये टैलेंटेड और युवा सितारे इस मुश्किल को पार कर पाएंगे.

रोहित-कोहली टी20 ट्रॉफी के साथ
रोहित-कोहली टी20 ट्रॉफी के साथ (IANS PHOTO)

वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी मौका
न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम इस टीम से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है, जो वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज होगी. सिलेक्टर्स ने हिम्मत दिखाते हुए शुभमन गिल को फॉर्म के आधार पर टीम से बाहर कर दिया और अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया, साथ ही बेंच पर बैठे संजू सैमसन को बीच में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया. घोषित 15 सदस्यीय टीम में आठ खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2024 के चैंपियंस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे. सात खिलाड़ी पहली बार बड़े मौके पर प्लेइंग 11 में जगह बनाने की कोशिश करेंगे.

तिलक वर्मा के चोटिल होने और न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती तीन मैचों से बाहर होने ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया है. इसके अलावा नंबर 3 पर सूर्या का लगातार फेल होना भी भारत के लिए समस्या बना हुआ है. हालांकि यह सब पूरी टीम के लड़ने के जज्बे और अपने घर पर उम्मीदों के दबाव का सामना करने की उनकी क्षमता को कम नहीं करेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फिक्सचर
टूर्नामेंट में भाग ले रही 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप की टॉप रैंक वाली दो टीमें आसानी से सुपर 8 में पहुंच जाएंगी. फिर सुपर 8 की टॉप चार टीमें नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी. सेमीफाइनल कोलकाता/कोलंबो (अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करता है तो कोलंबो में) और मुंबई में होंगे, जिसके बाद 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो (फिर से अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करता है) में टाइटल डिसाइडर होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीमें
ग्रुप A में, अमेरिका के अलावा, जिसने अपने पिछले मैच में धूम मचाई थी, भारत भी पाकिस्तान के साथ है और 15 फरवरी को कोलंबो में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी से भिड़ेगा, नीदरलैंड और नामीबिया ग्रुप की दूसरी टीमें हैं. टूर्नामेंट में भारत का कोड X1 है और वह ग्रुप स्टेज और नॉकआउट राउंड के मैचों के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता जाएगा.

ग्रुप B में श्रीलंका है, जिसमें 2021 के विजेता ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान भी शामिल हैं.

ग्रुप C में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के साथ-साथ पहली बार खेलने वाले इटली और एशियाई टीमें बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं.

ग्रुप D में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई को रखा गया है.

