ICC ने अमेरिकी क्रिकेटर को किया सस्पेंड, एंटी-करप्शन कोड तोड़ने का आरोप

ICC suspends USA cricketer: अमेरिकी क्रिकेटर पर ICC एंटी-करप्शन कोड तोड़ने के 3 गंभीर आरोप लगे हैं.

अमेरिकी क्रिकेट टीम
अमेरिकी क्रिकेट टीम (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 11:35 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 11:53 AM IST

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अमेरिका के क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया. उन पर ये बड़ा ऐक्शन अबू धाबी T10 लीग 2025 के दौरान लिया गया है.

एंटी-करप्शन कोड तोड़ने का आरोप
अखिलेश रेड्डी T10 लीग में UP नवाब के लिए खलते हैं, उन पर ICC एंटी-करप्शन कोड का उल्लंघन करने के तीन गंभीर आरोप लगे हैं. आईसीसी ने 21 नवंबर को इन आरोपों की घोषणा की और रेड्डी से 14 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है.

बता दें की 25 वर्षीय अखिलेश पर मैच फिक्स करने, किसी दूसरे को फिक्सिंग में शामिल होने के लिए उकसाने और मोबाइल से डेटा या मैसेज डिलीट करके जांच में रुकावट डालने का आरोप है.

आईसीसी रेड्डी के खिलाफ आर्टिकल 2.1.1 (फिक्सिंग की कोशिश), आर्टिकल 2.1.4 (फिक्सिंग के लिए उकसाना), और आर्टिकल 2.4.7 (जांच में रुकावट डालना) के जांच कर रहा है. जिसकी वजह से खिलाड़ी को जांच पूरी होने तक क्रिकेट से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है.

जवाब देने के लिए 14 दिन का समय
ICC के बयान में कहा गया, "मिस्टर रेड्डी को तुरंत सभी क्रिकेट से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उनके पास आरोपों का जवाब देने के लिए 21 नवंबर 2025 से 14 दिन का समय है. ICC डिसिप्लिनरी कार्रवाई का नतीजा आने तक इस मामले पर कोई और कमेंट नहीं करेगा.'

ICC का कहना है कि वह ये कार्रवाई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर कर रहा है. लेकिन उसने उल्लंघन के सबूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. बता दें कि अभी तक ये आरोप हैं और प्रोविजनल सस्पेंशन एक एहतियाती कदम है, जिसका ये मतलब नहीं है कि खिलाड़ी दोषी हैं.

रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका की क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था और नॉर्थ अमेरिका T20 कप में चार मैच खेले थे.

Last Updated : November 22, 2025 at 11:53 AM IST

