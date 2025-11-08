ETV Bharat / sports

ICC की बड़ी पहल, भारत को नकवी से एशिया कप ट्रॉफी दिलाने के लिए उठाया खास कदम

एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गए थे नकवी इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर अपने साथ चले गए थे. उन्होंने भारतीय टीम को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने उस ट्रॉफी को होटल में अपने पास रखा और फिर दुबई स्थिति एसीसी ऑफिस में रख दिया. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को ट्रॉफी चाहिए तो सूर्या यहां आएं और ट्रॉफी मेरे हाथों से ले जाएं. इसके बाद बीसीसीआई ने ये मामला आईसीसी से सामने उठाया था. अब इस पूरे मामले पर एक नया अपडेट आया है.

हैदराबाद : एशिया कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जीता था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था. इसके साथ ही पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एशिया कप 2025 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई है. बीते शुक्रवार को एक रिपोर्ट में बताया गया कि, बीसीसीआई द्वारा अपनी मीटिंग के दौरान यह मामला उठाए जाने के बाद आईसीसी दोनों देशों के बीच विवाद में शामिल होने पर सहमत हो गया है.

आईसीसी की ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए खास पहल

ओमान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पंकज खिमजी, जो दोनों बोर्ड के करीबी माने जाते हैं और पहले भी कई मौकों पर मध्यस्थता कर चुके हैं, इस कमेटी के हेड होंगे. ऐसा टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है. नकवी शुक्रवार को मीटिंग में मौजूद थे. वो इस बात पर अड़े रहे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट होने के नाते ट्रॉफी सिर्फ वही दे सकते हैं. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब जीता था.

भारतीय क्रिकेट टीम बगैर एशिया कप ट्रॉफी के जश्न मनाती हुई (IANS)

नकवी की भारत में आतंकवाद को सपोर्ट करने में पाकिस्तान के गृह मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका थी. इसलिए उनके हाथ से टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. नकवी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) को 10 नवंबर को दुबई में एक फंक्शन में ट्रॉफी लेने का ऑफर दिया था.

सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि, आईसीसी मीटिंग के दौरान बातचीत में कोई कड़वाहट नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे बोर्ड ने दोनों झगड़ने वाले पक्षों को शांत करने की कोशिश की. वे ट्रॉफी के मुद्दों को सुलझाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने पर भी सहमत हुए. नकवी को भरोसा दिलाया गया था कि मीटिंग अच्छे माहौल में होगी, यही मुख्य कारण था कि वह मीटिंग में शामिल हुए'.