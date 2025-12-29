ICC का MCG की पिच पर बड़ा ऐक्शन, खराब रेटिंग के साथ वेन्यू को भी दिया एक डिमेरिट पॉइंट
ICC on MCG Pitch: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया चौथा एशेज टेस्ट दो दिन में ही खत्म हो गया था.
हैदराबाद: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले गए चौथे एशेज टेस्ट की पिच को आईसीसी ने रेटिंग दे दी है और इसे 'असंतोषजनक' बताया है. जो कि पिच की रेटिंग में नीचे से दूसरे स्थान पर आता है. किसी भी पिच के आंकलन की चार कैटेगरी होती है. आईसीसी ने चौथा एशेज टेस्ट की पिच को 'असंतोषजनक' रेटिंग देने के साथ साथ वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया है. किसी भी मैच के पिच की रेटिंग मैच रेफरी तय करते हैं. जो ICC के चार-टियर रेटिंग सिस्टम - वेरी गुड, सेटिसफैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री और अनफिट- में से दिया जाता है.
चौथा एशेज टेस्ट 32 घंटे में खत्म
बता दें कि इंग्लैंड ने चौथा एशेज टेस्ट 32 घंटे से भी कम समय में जीत लिया था, जिसमें 142 ओवर में 572 रन पर 36 विकेट गिरे. इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत हासिल की. दोनों टीमों में से कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक नहीं बना पाया, ऐसा कारनामा ऑस्ट्रेलिया में 1932 के बाद किसी टेस्ट मैच में नहीं हुआ था.
मैच रेफरी ने पिच के बारे में क्या कहा?
ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो ने पिच के आकलन के पीछे का कारण बताते हुए कहा, 'MCG की पिच गेंदबाजों के बहुत ज्यादा पक्ष में थी. पहले दिन 20 विकेट गिरे, दूसरे दिन 16 और कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए पिच गाइडलाइंस के अनुसार 'असंतोषजनक' थी.'
Match referee Jeff Crowe hands down verdict on the MCG pitch used for the Boxing Day Test 👀#WTC27 | #AUSvENG— ICC (@ICC) December 29, 2025
https://t.co/YdKIf8RBQu
कप्तानों ने भी पिच को लेकर सवाल खड़े किये थे
बॉक्सिंग टेस्ट दो दिन में खत्म होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने भी पिच को लेकर सवाल खड़े किये थे. यहां तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पिच क्यूरेटर भी दो दिन में मैच खत्म होने पर हैरानी का इजहार किया था. बता दें कि एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जो पर्थ में खेला गया था वो भी दो दिन में समाप्त हुआ था, लेकिन उस पिच को आईसीसी ने वेरी गुड रेटिंग दिया था.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ क्रिकेट जेम्स ऑलसोप ने कहा, 'हम तीसरे और चौथे दिन के टिकट रखने वाले फैंस के लिए निराश थे, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में एक्शन देखने के लिए उत्साहित लाखों फैंस के लिए भी, कि पिच ने बल्ले और गेंद के बीच MCG का सामान्य संतुलन प्रदान नहीं किया. हम MCC स्टाफ द्वारा पिछले कुछ सालों में किए गए शानदार काम की सराहना करते हैं, जिन्होंने बेहतरीन टेस्ट मैच पिचें बनाई हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमें विश्वास है कि वे अगले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट और मार्च 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ बहुप्रतीक्षित 150वीं वर्षगांठ टेस्ट के लिए बेहतरीन पिच प्रदान करेंगे.'
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और तेज़ गेंदबाज़ी से शुरुआती दबाव बनाया. जोश टंग ने गेंदबाजी की कमान संभाली और 5/45 विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया 152 रन पर ऑल आउट हो गई.
AUS vs ENG चौथा एशेज टेस्ट
मेहमान टीम ने छोटे टारगेट का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल हालात में तालमेल बिठाने में संघर्ष किया और 30 ओवर के अंदर 110 रन पर ऑल आउट हो गई. उसके बाद मेजबान टीम की दूसरी पारी 132 पर सिमट गई जिससे इंग्लैंड को 175 का टारगेट मिला, जिसको उन्होंने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. पांच मैचों की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पहले ही 3-1 से आगे है. सीरीज का आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 4 जनवरी से खेला जाएगा.