वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल रिलीज, इस तारीख को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान
वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा.
Published : October 1, 2026 at 10:58 PM IST
2027 World Cup schedule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गुरुवार को अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल रिलीज कर दिया है. हर चार साल पर होने वाला ICC का ये बड़ा टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा.
14 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट के लिए ग्रुप का बंटवारा आधिकारिक तौर पर केप टाउन के जिट्ज म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट अफ्रीका (Zeitz MOCAA) में एक शानदार शेड्यूल लॉन्च इवेंट के दौरान किया गया.
14 टीमों के इस टूर्नामेंट में 12 वेन्यू पर कुल 57 मैच खेले जाएंगे. अफ्रीका ने आखिरी बार 2003 में इस प्रमुख टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, जब दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने इस इवेंट के आठवें संस्करण के लिए सह-मेजबानी की थी.
दो ग्रुप
ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, सह-मेजबान जिम्बाब्वे और क्वालिफायर A से आने वाली टीम शामिल हैं. वहीं, ग्रुप B में सह-मेजबान दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और क्वालिफायर B शामिल हैं.
भारत और पाकिस्तान को एक ही पूल में रखने से इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच ग्रुप स्टेज में एक रोमांचक और अहम मुकाबला तय हो गया है. जो 10 अक्टूबर को जोहांसबर्ग में खेला जाएगा.
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दस टीमों ने सीधा किया क्वालिफाई
दस टीमों ने अपनी ICC रैंकिंग और स्टेटस के आधार पर पहले ही सीधे क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है. इनमें मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ-साथ भारत, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं.
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नए फॉर्मेट में खेला जाएगा ये वर्ल्ड कप
वर्ल्ड कप 2027 नए फॉर्मेट में खेला जाएगा. जो चार चरणों में होंगे. टूर्नामेंट का पहला चरण एक प्री-टूर्नामेंट क्वालिफायर 'सुपर सीरीज' से होगी, जिसमें 12वें, 13वें और 14वें नंबर की टीमें मुख्य प्रतियोगिता के लिए आखिरी क्वालिफाइंग जगह पाने के लिए खेलेंगी.
क्वालिफाई करने वाली टीम फिर ग्रुप स्टेज के लिए टॉप 12 टीमों के साथ मिलकर छह-छह टीमों के दो ग्रुप में शामिल होगी. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें और कुल मिलाकर अगली सबसे अच्छी रैंकिंग वाली टीम, सात टीमों वाले 'सुपर 7' राउंड-रॉबिन फेज में आगे बढ़ेंगी.
सुपर 7 स्टेज की टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और सेमीफाइनल की विजेता टीमें फाइनल में भिड़ेंगी.
वर्ल्ड कप में भारत के मैच
7 अक्टूबर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
10 अक्टूबर भारत बनाम पाकिस्तान
14 अक्टूबर भारत बनाम अफगानिस्तान
17 अक्टूबर भारत बनाम क्वालिफायर ए
24 अक्टूबर भारत बानाम जिमबाब्वे