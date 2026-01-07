ETV Bharat / sports

ICC World Cup T20 से पहले बांग्लादेश को झटका, खारिज की गई मांग, पढ़ें खबर

ढाका (बांग्लादेश): इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उसने आने वाले आईसीसी टी-20 (ICC T20) वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट कराने को कहा था.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को आईसीसी (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच एक वर्चुअल कॉल हुई, जिसमें ICC ने बोर्ड को बताया कि वह सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर रहा है. ICC ने BCB से कहा है कि उनकी सीनियर पुरुष नेशनल क्रिकेट टीम को अपने T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए भारत आना होगा, नहीं तो पॉइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं.

यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि मंगलवार के फैसले के नतीजे पर BCB या ICC की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. ESPNcricinfo के मुताबिक, यह फैसला तब लिया गया था जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को लिखकर T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराने पर विचार करने को कहा था. बता दें, बांग्लादेश को अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ करनी है. वेस्टइंडीज के बाद, बांग्लादेश 9 फरवरी को उसी जगह पर इटली का सामना करेगा, फिर कोलकाता में 2022 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड का सामना करेगा.

इंग्लैंड से मुकाबला करने के बाद, बांग्लादेश को मुंबई जाकर वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से खेलना है. वर्ल्ड कप इवेंट 7 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मैच से शुरू होगा. इससे पहले बीसीबी (BCB) की के मुताबिक, BCB ने ऑफिशियली ICC से रिक्वेस्ट की थी कि आने वाले ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैच भारत के बाहर कहीं और कराए जाएं. इसके लिए BCB ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की 'सुरक्षा' की चिंता जताई थी.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि टीम 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी, जिसे भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे, क्योंकि 'बांग्लादेश टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.' यह घटनाक्रम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के उस ऐलान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुज़्तफ़िज़ुर रहमान को अपने IPL 2026 रोस्टर से हटा दिया था. यह कदम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के जवाब में उठाया गया था.

बीसीबी की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें आईसीसी (ICC) मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े हालिया डेवलपमेंट पर चर्चा की गई, जिसे भारत और श्रीलंका होस्ट करने वाले हैं. बोर्ड ने पिछले 24 घंटों में हुए डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए स्थिति की डिटेल में समीक्षा की और भारत में होने वाले मैचों में बांग्लादेश नेशनल टीम के हिस्सा लेने से जुड़े पूरे हालात पर गहरी चिंता जताई.