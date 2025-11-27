ETV Bharat / sports

दो दिन में खत्म होने वाले टेस्ट की पिच को ICC ने दी चौंकाने वाली रेटिंग

पर्थ में खेला गया एशेज 2025 का पहला मैच दो दिन में खत्म ( AP PHOTO )

इस रेटिंग में गेंद का अच्छे से कैरी करना, सीमित सीम मूवमेंट होना, और मैच की शुरुआत में अच्छा बाउंस होना, जिससे गेंद और बैट के बीच शानदार मुकाबला हो सके.

बता दें कि किसी भी मैच के पिच की रेटिंग मैच रेफरी तय करते हैं. पर्थ मैच में पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी रंजन मदुगले मैच रेफरी थे. उन्होंने पर्थ के विकेट को 'वेरी गुड' बताया, जो ICC के चार-टियर रेटिंग सिस्टम में सबसे ऊंची रैंकिंग है.

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025 का पहला मैच केवल दो दिन ही चला. अब उस मैच को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पिच के बारे में अपनी रेटिंग जारी कर दी है. जिसमें पर्थ की पिच को 'वेरी गुड' यानी की सबसे अच्छी रेटिंग दी गई है.

एशेज 2025 का पहला मैच दो दिन में खत्म

जिस पिच को आईसीसी ने वेरी गुड बताया है, उसी पिच पर एशेज सीरीज का पहला मैच दो दिन में ही खत्म हो गया था. पूरे टेस्ट मैच सिर्फ 847 गेंदें फेंकी गई, जिससे यह 1888 के बाद से गेंदों के हिसाब से सबसे छोटा एशेज टेस्ट बन गया.

टेस्ट मैच के पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे, जिसमें इंग्लैंड 172 रन पर आउट हो गया और मिचेल स्टार्क ने अपने करियर का सबसे अच्छा 7-58 का प्रदर्शन किया. दूसरे दिन कुल 13 विकेट गिरे और ऑस्ट्रेलिया 380 रन बनाई, उसके बाद इंग्लैंड की दूसरी परी 164 रनों पर सिमट गई और फिर ट्रैविस हेड ने 123 रनों शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया आठ विकेट से जीत दिला दी.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ क्रिकेट ने कहा, 'मैच रेफरी की 'वेरी गुड' रेटिंग हमारे इस विश्वास को सही साबित करती है कि पर्थ स्टेडियम ने ऐसी पिच बनाई जिसने बल्ले और गेंद के बीच सही बैलेंस बनाया. दोनों तरफ से कुछ शानदार पेस बॉलिंग का दबदबा और मुकाबले के रोमांचक नेचर का मतलब था कि मैच सिर्फ दो दिन चला. यह तीसरे और चौथे दिन के टिकट रखने वाले फैंस के लिए निराशाजनक था, लेकिन हमने कुछ शानदार पल देखे जिन्होंने बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर खींचा.'

भारत की पिचों को क्या रेटिंग मिली?

वहीं भारतीय पिचों को आईसीसी ने 'सेटिस्फेक्ट्री' की रेटिंग दी है. जो वेरी गुड से नीचे है. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद और दिल्ली में खेले गए मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने ये रेटिंग दी, हालांकि वे मैच तीन दिन और पांच दिन तक चले थे.