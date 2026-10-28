ICC Rankings: अभिषेक फिर बने नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, टेस्ट में मार्को जानसेन बने नंबर-1 बॉलर और ऑलराउंडर
ICC की ताजा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा और मार्को जानसेन को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.
Published : October 28, 2026 at 3:54 PM IST
ICC Rankings Updated: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है. जिसमें भारत के अभिषेक शर्मा और दक्षिण अफ्रीका मार्को जानसेन को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. अभिषेक शर्मा एक बार फिर से नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं. जबकि मार्को जानसेन पहली बार टेस्ट के नंबर-1 बॉलर और ऑलराउंडर बने हैं.
ICC T20I बैटिंग रैंकिंग
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में शानदार सेंचुरी जड़ने की वजह से अभिषेक शर्मा एक बार फिर ICC T20I बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं. अभिषेक ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और कुल 38 गेंदों में 113 रन बनाए. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज अपने नाम कर ली.
ईशान किशन को नुकसान
वहीं ईशान किशन को लगाता दो मैच न खेलने का नुकसान हुआ है वो दो स्थान निचे खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. किशन ने इस साल जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके अभिषेक से नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी. जबकि अभिषेक पहली बार जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड को पीछे छोड़कर T20I बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे.
मार्को जानसेन बने नंबर-1 टेस्ट बॉलर और ऑलराउंडर
वहीं दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. वो मिशेल स्टार्क को पछाड़कर नंबर वन टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा 26 वर्षीय जानसेन टेस्ट के नंबर वन ऑलराउंडर भी बन गए हैं. इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने करियर में पहली बार टॉप रैंकिंग हासिल की है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 85 रन बनाए और पहली पारी में 5 विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया था. ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में इससे पहले भारत के रवींद्र जडेजा का दबदबा रहा है. जडेजा पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय तक टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में टॉप पर बने हुए थे.
हैरी ब्रूक नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं जबकि वनडे में शुभमन गिल नंबर वन बल्लेबाज है. वनडे और टी20 में नंबर वन गेंदबाज अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान हैं. वनडे में नंबर वन ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमर जई है जबकि टी20 में सबसे बेहतरीन ऑलराउंड जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा हैं.