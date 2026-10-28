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ICC Rankings: अभिषेक फिर बने नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, टेस्ट में मार्को जानसेन बने नंबर-1 बॉलर और ऑलराउंडर

अभिषेक शर्मा और मार्को जानसेन ( IANS )

ICC Rankings Updated: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है. जिसमें भारत के अभिषेक शर्मा और दक्षिण अफ्रीका मार्को जानसेन को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. अभिषेक शर्मा एक बार फिर से नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं. जबकि मार्को जानसेन पहली बार टेस्ट के नंबर-1 बॉलर और ऑलराउंडर बने हैं.

ICC T20I बैटिंग रैंकिंग

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में शानदार सेंचुरी जड़ने की वजह से अभिषेक शर्मा एक बार फिर ICC T20I बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं. अभिषेक ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और कुल 38 गेंदों में 113 रन बनाए. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज अपने नाम कर ली.