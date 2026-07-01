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IND vs ENG मैच से पहले अभिषेक शर्मा को लगा बड़ा झटका, ईशान किशन ने छीना नंबर वन का ताज

ICC की ताजा रैंकिंग में किशन नंबर वन T20 बल्लेबाज और ट्रेविस हेड टेस्ट के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 4:03 PM IST

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ICC Rankings: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को बड़ा झटका लगा है. वो अब टी20 के नंबर वन बल्लेबाज नहीं रहे. ये स्थान अब उनके साथी ईशान किशन ने हासिल कर लिया है.

इसके साथ ही अभिषेक का लगभग एक साल से टॉप पर बने रहने का दबदबा खत्म हो गया है. बुधवार को जारी ICC की ताजा रैंकिंग में किशन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की. वो अब 876 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं. अभिषेक अब किशन से सिर्फ सात रेटिंग पॉइंट पीछे हैं.

इसके अलावा किशन अब विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गजों की उस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने T20I क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है. वे ऐसा करने वाले चौथे भारतीय पुरुष बल्लेबाज बन गए हैं.

ICC T20I के टॉप 5 बल्लेबाज

  • ईशान किशन - 876 रेटिंग
  • अभिषेक शर्मा - 869 रेटिंग
  • साहिबजादा फरहान - 848 रेटिंग
  • फिल साल्ट - 792 रेटिंग
  • पाथुम निसांका - 751 रेटिंग

ट्रेविस हेड बने नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज
ICC की ताजा रैंकिंग में एक और बड़े बदलाव देखने को मिला. जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड अपने करियर में पहली बार टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर वन स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने ये स्थान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को पछाड़कर हासिल की है. ब्रूक दूसरे स्थान पर खिसक गए, जबकि रूट दो स्थान नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गए.

ICC टेस्ट के टॉप 5 बल्लेबाज

  • ट्रेविस हेड - 853 रेटिंग
  • हैरी ब्रूक - 852 रेटिंग
  • जो रूट - 840 रेटिंग
  • स्टीव स्मिथ - 831 रेटिंग
  • टेंबा बाउमा - 775 रेटिंग

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के दूसरे स्थान पर खिसकने के बाद, भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में फिर से नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है.

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